"PRIJATELJE ČUVAMO, SRBIJU VOLIMO": Vučić podelio snimak koji podseća na susrete sa svetskim zvaničnicima (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" objavio je na svom Instagram nalogu video koji podseća na susrete sa brojnim istaknutim svetskim ličnostima i njegov dosadašnji angažman u službi Srbije i njenih građana.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

"Prijatelje čuvamo. Srbiju volimo!", poručio je prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" u video-objavi na svom Instagram nalogu, u kojoj su prikazani susreti sa brojnim istaknutim svetskim ličnostima.

Video podseća na deo njegovog političkog i javnog angažmana, kao i na susrete i razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice tokom godina službe Srbiji i njenim građanima.