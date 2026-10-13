Politika

"PRIJATELJE ČUVAMO, SRBIJU VOLIMO": Vučić podelio snimak koji podseća na susrete sa svetskim zvaničnicima (VIDEO)

В.Н.

13. 10. 2026. u 12:03

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" objavio je na svom Instagram nalogu video koji podseća na susrete sa brojnim istaknutim svetskim ličnostima i njegov dosadašnji angažman u službi Srbije i njenih građana.

ПРИЈАТЕЉЕ ЧУВАМО, СРБИЈУ ВОЛИМО: Вучић поделио снимак који подсећа на сусрете са светским званичницима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

"Prijatelje čuvamo. Srbiju volimo!", poručio je prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" u video-objavi na svom Instagram nalogu, u kojoj su prikazani susreti sa brojnim istaknutim svetskim ličnostima.

Video podseća na deo njegovog političkog i javnog angažmana, kao i na susrete i razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice tokom godina službe Srbiji i njenim građanima.

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