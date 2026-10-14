ČEKA SE "SEDMICA": Pogodili smo TIP dana šest puta zaredom, ovo je današnji predlog

Gosti su zakovani za dno tabele sa samo jednim bodom i tri postignuta gola

AHMET BOLAT / AFP / Profimedia

Barselona nam se malo igrala sa živcima na početku utakmice u Istanbulu ali je na kraju ubedljivo savladala domaći Galatasaraj i tako upisala desetu uzastopnu pobedu ove sezone, a nama donela šesti prolaz u nizu na TIP dan, koji možete da čekirate na linku OVDE.

Danas predlažemo derbi začelja turske 1. lige u kome Umranijespor dočekuje ekipu Boluspora.

Umranijespor nije u najboljoj formi, ali ipak deluje stabilnije od svog protivnika. U poslednjih pet utakmica ostvario je pobedu nad Bandirmasporom rezultatom 1:0 i odigrao 1:1 sa Sarijerom, uz tri poraza. Posle devet kola zauzima 17. mesto sa sedam bodova i gol-razlikom 7:10, pa mu je duel na domaćem terenu protiv poslednjeplasiranog tima dobra prilika da se vrati pobedama.

Boluspor ima znatno veće probleme. Posle devet kola nalazi se na poslednjem mestu sa samo jednim bodom i još uvek nema pobedu. Zabeležio je jedan remi i osam poraza, uz katastrofalnu gol-razliku 3:21. U poslednjih pet utakmica četiri puta je poražen, a jednom je remizirao, uključujući i težak poraz od Bandirmaspora rezultatom 0:6. Ekipa teško postiže golove i u proseku prima više od dva po utakmici.

Umranijespor je pobedio u poslednja tri međusobna susreta. Iako domaćin ne igra na visokom nivou, razlika u dosadašnjim rezultatima dve ekipe je ogromna. Boluspor i dalje nema pobedu i ima najslabiju odbranu u ligi.

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