Spektakl na "Olimpiku": Murinjov emotivni povratak u Rim, Roma nije bez šansi protiv Reala

Žoze Murinjo ponovo stiže na mesto na kojem je proveo tri godine, ali emocije će brzo pasti u drugi plan kada Roma i Real Madrid ukrste koplja u Ligi šampiona. „Kraljevski klub“ ima ogromnu prednost u međusobnim duelima, dok domaćin želi da posle povratka u elitno evropsko takmičenje pokaže da ponovo pripada samom vrhu.

Sebastian Frej / imago sportfotodienst / Profimedia

Real Madrid je evropsku kampanju otvorio pobedom nad Interom, ali do tri boda nije stigao bez problema. Madriđani su često bili bez lopte, dozvoljavali protivniku prilike i imali sreće što je italijanski velikan napravio nekoliko velikih grešaka. Ipak, Kilijan Mbape i Federiko Valverde iskoristili su svoje šanse, pa je ekipa Žozea Murinja osvojila maksimalan broj bodova na startu.

U domaćem prvenstvu, međutim, nije sve išlo po planu. Posle tri uzastopne pobede, Real je izgubio od Betisa i gradskog rivala Atletika, čime je pritisak na ekipu dodatno porastao. Uoči duela sa Viljarealom bilo je neophodno reagovati, a Madriđani su slavili sa 1:0. Junak utakmice bio je Jan Diomande, koji je postigao prvi gol za klub, ali je završnica ostala u senci isključenja Vinisijusa Žuniora.

Real sada zaostaje šest bodova za vodećom Barselonom i moraće da pronađe stabilnost, ali Liga šampiona je takmičenje u kojem ovaj klub tradicionalno podiže nivo igre. Dodatni motiv predstavlja i povratak u Rim, gde Murinjo poznaje svaki kutak stadiona i dobro zna šta ga očekuje.

Portugalac je Romu vodio od 2021. do 2024. godine. Nije uspeo da je dovede do vrha Serije A, ali joj je doneo trofej prve Lige konferencija, a zatim je stigao i do finala Lige Evrope i ostao je u sjajnom odnosu sa navijačima.

Sada će pokušati da nadmudri bivši klub, dok Real nastoji da nastavi dominaciju u ovom duelu.

Statistika je ubedljivo na strani gostiju. Dva tima sastala su se 12 puta, a Real je slavio u osam navrata, naspram tri pobede Rome. Madriđani su dobili poslednja četiri međusobna susreta bez primljenog gola, a slavili su i u pet od prethodnih šest gostovanja u Rimu.

Roma, ipak, ima svoje adute. Ekipa Đan Pjera Gasperinija vratila se u Ligu šampiona posle sedam godina odsustva, zahvaljujući trećem mestu u Seriji A prošle sezone. Povratak je započela remijem 1:1 na gostovanju Fenerbahčeu, još jednom klubu koji je Murinjo ranije trenirao.

Gasperini je u Atalanti stekao reputaciju trenera sposobnog da se nosi sa evropskom elitom, a izgubio je samo četiri od poslednja 24 meča u grupnoj i ligaškoj fazi Lige šampiona. Roma je novu sezonu prvenstva otvorila sa četiri pobede, a potom odigrala dva remija, protiv Koma i Intera. U poslednjem meču sa Komom nije bilo golova, a napadač Donijel Malen isključen je nakon neopreznog starta. Ipak, moći će da nastupi protiv Reala, jer se suspenzija odnosi na domaće takmičenje.

Domaćin će, međutim, biti oslabljen na golu. Mile Svilar je slomio prst na nozi, pa će ponovo braniti Pjerluiđi Golinji. Pod znakom pitanja je i nastup Brajana Kristantea zbog problema sa kolenom.

Real takođe ima izostanke: Eder Militao, Ferlan Mendi, Rodrigo i Raul Asensio neće biti na raspolaganju. Ipak, Murinjo ponovo može da računa na Eduarda Kamavingu, Ardu Gulera i Bernarda Silvu, koji su odslužili evropske suspenzije.

Posebnu pažnju privlači Mbape, koji bi sa 27 godina mogao da postane najmlađi fudbaler sa 100 nastupa u Ligi šampiona, nadmašivši rekord Lionela Mesija. Vinisijus će takođe biti u centru pažnje, pošto mu nedostaje samo jedna asistencija da izjednači klupski rekord Kristijana Ronalda u ovom takmičenju.

Roma ima prednost domaćeg terena i dovoljno kvaliteta da zakomplikuje posao gostima, ali Realovo iskustvo i istorija međusobnih duela jasno upozoravaju da će svaki propust biti skupo plaćen.

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