(MAPA) ŽESTOKE BORBE U ZAPOROŽJU: Pešadija Oružanih snaga Ukrajine ponovo u Maloj Tokmački, mesta prelaze iz ruke u ruku
NAKON što su ruske snage krajem prošlog leta obezbedile uporište u tom ozloglašenom selu i nadogradile taj uspeh u blizini Orehova, činilo se da će se linija fronta konačno pomeriti ka severozapadu. Međutim, situacija se poslednjih nedelja promenila.
Na zapadnom krilu, ruske jedinice vode borbe u blizini mesta Plavni i Stepnogorsk. Kontrola nad tim gradom više puta je prelazila iz ruke u ruku i on je praktično u ruševinama; malo je zgrada ostalo čitavo.
Severno od grada prostire se široka „siva zona” u kojoj deluju male jurišne grupe, kako protivničke, tako i ruske. Dalje ka istoku, nastavljaju se žestoke borbe za Male Ščerbake i uporišta severno od tog mesta.
Složena situacija se odvija u Orehovu. Nakon pregrupisavanja i dovođenja rezervi, neprijateljske snage prodiru u grad – o čemu svedoče snimci udara FAB bombi (opremljenih UMPK modulima za planiranje) po položajima Oružanih snaga Ukrajine. Pored napada u samom Orehovu, protivnik napreduje iz Preobraženke ka teritoriji Male Tokmačke i pokušava da se uklini u pojas drveća između tog sela i Novodanilovke.
Na istočnom krilu ovog sektora pojačavaju se neprijateljske aktivnosti u blizini Verhnje Terse. Protivnik i dalje kontroliše nekoliko pojaseva drveća zapadno od Gorkog i južno od Kopanija, mada ih trupe sa ruskog Dalekog istoka potiskuju udarima dronova.
Na severu i dalje postoji „siva zona”, uz prisustvo protivničkih snaga kod Ternovatea. Ruske jedinice su uočene u blizini Zelene Dibrove i zapadno od nje.
Situacija u zaporoškom sektoru ostaje napeta na oba krila. Protivnik pojačava svoje prisustvo u Orehovu i Maloj Tokmački, dok se borbe za Stepnogorsk i Male Ščerbake nastavljaju sa promenljivim uspehom. Primarni cilj Oružanih snaga Rusije u ovom trenutku jeste da spreče VSU da učvrsti svoje položaje na linijama do kojih je dospeo.
(Ribar)
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