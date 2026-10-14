SVE MASKE SU PALE! "Studentska lista" konačno priznala: „Građani moraju da se bore protiv svoje države“ (VIDEO)
TOKOM sinoćne debate na RTS-u u kojoj je između ostalog učestvovao i kandidat tzc. studentske liste Aleksandar Baucal narod je konačno mogaod ačuje i javno priznanje njihove "politike i ideologije".
Ovaj kandidat će svakako upamćen po nekoliko skandaloznih izjava, od kojih ima i onih koje direktno udaraju na ustavni poredak Srbije. On je otvoreno rekao da se „građani bore protiv države“.
Kako se može čuti u videu koji sledi, Bacual priznaje da se oni bore protiv države. Dakle ne protiv Aleksandra Vučića, SNS ili bilo koga drugog već protiv države.
Iz svega navedenog se može zaključiti kakva bi bila sudbina piatnja koja su od nacinalnog interesa za našu zemlju, kada bi u nekom slučaju ovakvi uspeli da se dokopaju vlasti.
Važno je istaći da je Bacual, takođe tokom sinoćne debate pomenuo i Kosovo i Metohiju. Prema njegovim rečima status je stvar pregovora. Sramotno, da sramnije ne može!
Treba imati na umu činjenicu da su plenumi, tzv. zborovi i drugi oblici anarhističkog udruživanja, direktno suprotstavljeni državi i državnom aparatu. Neviđena mržnja prema zastavi, himni, nacionalnim simbolima i srpskom narodu najbolje se ogleda u toj borbi protiv države. A znamo da su plenumi osnova delovanja i odlučivanja tzv. studentkse liste i da javnost ni dan danas nije imala priliku da sami jasno kažu ko su, šta su i kakav im je program.
Ali upravo zbog ovakvih situacija kao što se desilo sinoć, sve samo izađe na čistac.
Sankcije Rusiji bile bi uvede u roku od odmah, a zemlju Srbiju bi za kratko vreme uništili toliko da je ni sami ne bi mogli prepoznati.
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