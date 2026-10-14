POSKUPELA NAFTA: Tržište reagovalo nakon eskalacije sukoba između Huta i Saudijske Arabije

Evropski berzanski indeksi su danas u porastu, a cena nafte Brent je skočila na više od 106 dolara po barelu zbog eskalacije sukoba između Huta i Saudijske Arabije, dok istovremeno traju tenzije između Vašingtona i Teherana.

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Cena nafte Brent za isporuku u decembru porasla je za 0,61 odsto, na 106,33 dolara po barelu, dok je američka nafta WTI za novembarsku isporuku poskupela za 0,63 odsto, na 94,73 dolara, prenosi CNBC.

Prema izveštaju Al Džazire, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom napala je energetske terminale i skladišta goriva u Jemenu.

Eksperti danas analiziraju podatke o kineskom trgovinskom bilansu i proizvođačkoj inflaciji, nemačkim veleprodajnim cenama, kao i komentare predsednice Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard, a među najvažnijima će biti objava o potrošačkoj inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama koja je najavljena za 14.30 časova.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 86,920 evra za megavat-sat, odnosno oko 912,66 evra za 1.000 kubnih metara gasa.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, nemački berzanski indeks DAX porastao je za 0,41 odsto, francuski CAC 40 za 0,51 odsto, britanski FTSE 100 za 0,09 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,22 odsto, a moskovski IMOEX za 0,69 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12061 dolar.

Cena zlata je pala na 4.149,43 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,6435 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak pao za 0,35 odsto na 51.670,10 poena, S&P 500 za 0,02 odsto na 7.805,45 poena, a Nasdak za 0,15 odsto na 27.204,38 poena.

(Tanjug)