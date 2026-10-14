Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" tiket za sredu

О.М.

14. 10. 2026. u 07:15

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип тикет за среду

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP

Sreda

13.30 Batman Petrolspor - Istanbulspor 1 (1,66)

18.45 RU Sen Žiloa - R. Sosijedad X (3,55)
21.00 Linkoln - Vest hem 2 (1,70)

Ukupna kvota: 10,01

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