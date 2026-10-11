TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

О. М.

11. 10. 2026. u 11:24

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ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

 

Tiket ostalih sportova

13.30 Dženg - Andrejeva ukupno gemova +20.5 (1,70)

17.00 Baskonija - Huventud 1 (1,44)
19.00 Patriots - Rajders 1 (1,49)

Ukupna kvota: 3,75

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