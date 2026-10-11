Svet

MOSKVA BRUTALNO ODGOVORILA BRISELU: Riba smrdi od glave, a EU od Kaje Kalas

P. Đurđević

11. 10. 2026. u 08:08

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RIBA počinje da smrdi od glave, a Evropska unija od Kaje Kalas, šefa evropske diplomatije, izjavila je Marija Zaharova portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

МОСКВА БРУТАЛНО ОДГОВОРИЛА БРИСЕЛУ: Риба смрди од главе, а ЕУ од Каје Калас

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Zaharova je tako reagovala na kritike Kalasove povodom odluke Sjedinjenih Država da ukinu deo sankcija Rusiji koji se odnosi na isporuke dizel-goriva, ali i na njenu najavu novih sankcija Rusiji.

- Obustavljanje sankcija na ruski dizel donosi Moskvi dodatne prihode za vođenje rata. Ovo nije trenutak za ublažavanje pritiska na Rusiju i Evropa to neće da učini - navela je Kalas u objavi na Iksu i dodala da ministri spoljnih poslova EU nameravaju da u ponedeljak odobre najveći paket sankcija protiv aktera povezanih sa "ruskom ratnom mašinerijom" od početka sukoba.

(RT Balkan)

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