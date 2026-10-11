MOSKVA BRUTALNO ODGOVORILA BRISELU: Riba smrdi od glave, a EU od Kaje Kalas

RIBA počinje da smrdi od glave, a Evropska unija od Kaje Kalas, šefa evropske diplomatije, izjavila je Marija Zaharova portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Zaharova je tako reagovala na kritike Kalasove povodom odluke Sjedinjenih Država da ukinu deo sankcija Rusiji koji se odnosi na isporuke dizel-goriva, ali i na njenu najavu novih sankcija Rusiji.

- Obustavljanje sankcija na ruski dizel donosi Moskvi dodatne prihode za vođenje rata. Ovo nije trenutak za ublažavanje pritiska na Rusiju i Evropa to neće da učini - navela je Kalas u objavi na Iksu i dodala da ministri spoljnih poslova EU nameravaju da u ponedeljak odobre najveći paket sankcija protiv aktera povezanih sa "ruskom ratnom mašinerijom" od početka sukoba.

Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies. Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war. This is not the time to ease pressure on Russia, and Europe won’t. On Monday, EU Foreign Ministers intend to approve the biggest set of sanctions listings targeting Russia’s war machine since the start of the war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026

(RT Balkan)

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