MOSKVA BRUTALNO ODGOVORILA BRISELU: Riba smrdi od glave, a EU od Kaje Kalas
RIBA počinje da smrdi od glave, a Evropska unija od Kaje Kalas, šefa evropske diplomatije, izjavila je Marija Zaharova portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
Zaharova je tako reagovala na kritike Kalasove povodom odluke Sjedinjenih Država da ukinu deo sankcija Rusiji koji se odnosi na isporuke dizel-goriva, ali i na njenu najavu novih sankcija Rusiji.
- Obustavljanje sankcija na ruski dizel donosi Moskvi dodatne prihode za vođenje rata. Ovo nije trenutak za ublažavanje pritiska na Rusiju i Evropa to neće da učini - navela je Kalas u objavi na Iksu i dodala da ministri spoljnih poslova EU nameravaju da u ponedeljak odobre najveći paket sankcija protiv aktera povezanih sa "ruskom ratnom mašinerijom" od početka sukoba.
(RT Balkan)
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