VIŠE OD 300 RANJENIH, 12 MRTVIH: Pokolj na aerodromu, o svemu se oglasio i Tramp (VIDEO)

U NAPADU na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je najmanje 12 ljudi, dok je još 309 povređeno, saopštila je Uprava za civilno vazduhoplovstvo te zemlje.

Foto: Printskrin Iks @MarioNawfal

Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo (GACA) navela je u saopštenju objavljenom rano u nedelju da su u napadu u subotu uveče poginula četiri državljanina Saudijske Arabije, dva državljanina Bangladeša i po jedan državljanin Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Jordana, Sirije, Palestine i Sudana.

Neki od povređenih nalaze se u kritičnom stanju i svi dobijaju medicinsku pomoć u bolnicama. U napadu je pričinjena i materijalna šteta, čiji se obim još procenjuje.

Rad aerodroma privremeno je obustavljen nakon napada, saopštila je GACA u ranijem saopštenju, dodajući da nadležne službe procenjuju štetu i utvrđuju tačan broj povređenih.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv jemenskih Huta, optužila je tu grupu za napad na putnički terminal i nazvala ga "potpunim ratnim zločinom".

Portparol koalicije, general-major Turki al Malki, izjavio je da će koalicija "odlučno odgovoriti na ovaj teroristički napad, u skladu sa običajnim međunarodnim humanitarnim pravom", piše Al Džazira.

A third attack this week on King Khalid International Airport in Saudi Arabia’s capital has injured several people, according to the country’s Civil Aviation Authority. Video showed damage inside the building. https://t.co/9FMzfEpqck — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 10, 2026

Al Malki je potvrdio i odvojen incident, navodeći u objavi na društvenoj mreži Iks da je "projektil pao u blizini međunarodnog aerodroma Kralj Fahd u Damami".

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Vašington "oštro osuđuje" napade Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući subotnji napad na aerodrom "Kralj Halid". Huti zasad nisu preuzeli odgovornost za taj napad.

- Ovi gnusni napadi pokazuju potpuno nepoštovanje prema životima nedužnih civila. Moraju odmah da prestanu - napisao je Rubio u objavi na društvenim mrežama u subotu.

Prema navodima GACA, u napadima Huta na aerodrom "Kralj Halid" u četvrtak poginula su najmanje tri državljanina Saudijske Arabije, uključujući jednog pilota.

Jemenski pobunjenici Huti ratuju protiv Rijada i jemenske vlade koju Saudijska Arabija podržava, a koja je sedište uspostavila u Adenu.

Novinar Al Džazire Jusuf Movri, koji je u subotu izveštavao iz Jemena, rekao je da Huti još nisu preuzeli odgovornost za najnoviji napad.

Međutim, ta grupa, koju podržava Iran, upozorila je avio-kompanije da ne koriste saudijski vazdušni prostor, tvrdeći da je svaki avion koji njime leti, osim iznad svetih gradova Meke i Medine, potencijalna meta.

Ranije u subotu, aerodrom "Kralj Halid" pozvao je putnike da direktno kontaktiraju svoje avio-kompanije i provere status letova pre nego što krenu ka aerodromu, zbog izveštaja o poremećajima u vazdušnom saobraćaju. U prvobitnom obaveštenju nije naveden uzrok problema.

Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije takođe je uputilo apel svojim državljanima koji putuju u tu zemlju da kontaktiraju lokalne ambasade ukoliko im planovi putovanja budu poremećeni zbog napada.

Nakon izveštaja o najnovijem napadu, novinari su ispred Bele kuće pitali američkog predsednikaDonalda Trampada li Vašington planira da se pridruži saudijskim napadima na Hute.

- Možda hoćemo. Razmotrićemo to. Tek smo saznali za najnoviji napad, pa ćemo doneti odluku. Reagujemo veoma brzo - odgovorio je Tramp.

Following a deadly Houthi strike on Saudi Arabia’s King Khalid International Airport that also killed an American, U.S. President Donald J. Trump said “We may,” when asked if the U.S. would now join strikes against Houthis. Per the president, he is set to call the Saudi crown prince soon to discuss the matter. — OSINTdefender (@sentdefender) October 11, 2026

Kasnije je najavio razgovor sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom i poručio da ono što se dogodilo "nije prihvatljivo".

🇸🇦🇺🇸A US citizen is DEAD after Saudi airport attack 12 lives lost, over 300 wounded and counting… King Khalid Airport in Riyadh is in total CARNAGE. Officials insist the conflict is "contained," while ballistic missiles flatten civilian departure lounges and KILL travelers from nine other nations. This isn't distant crossfire anymore, it's a full-scale international inferno. Writer: Bri https://t.co/eBvPg9qvO0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2026

Istovremeno, strane ambasade u Rijadu, uključujući predstavništva SAD, Velike Britanije, Irske i Kanade, objavile su upozorenja svojim državljanima koji se nalaze u Saudijskoj Arabiji.

Američka diplomatska misija saopštila je da je upoznata sa napadima na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu i "snažno preporučila" svim američkim državljanima da izbegavaju aerodrom i okolinu.

(Kurir)

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