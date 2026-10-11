OVO JE NAJISPLATIVIJE GREJANJE: Kako da vam bude i toplo, a da uštedite i novac

NAREDNE grejne sezone najjeftinije će biti grejanje na prirodni gas i ogrevno drvo, dok je najskuplje grejanje na struju, ocenjeno je u analizi troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni koja počinje od 15. oktobra, a koju je uradila Agencija za energetiku Srbije.

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Prema podacima sa popisa iz 2022. godine koje je naveo Despotović, gotovo polovina građana Srbije greje se na drva i pelet, pri čemu dominira ogrevno drvo.

Oko 25 odsto koristi centralne sisteme grejanja, 13 odsto električnu energiju, a približno 10 odsto prirodni gas. Na ostale načine grejanja otpada oko dva odsto.

Rukovodilac Ekonomskog sektora Agencije za energetiku Srbije Nebojša Despotović rekao je da je analiza urađena za stan od 60 kvadrata i da je za grejanje na prirodni gas potrebno oko 60.000 dinara za celu sezonu, dok direktno grejanje na struju može da košta čak 250.000 dinara.

Despotović je za RTS objasnio da je računica napravljena pod pretpostavkom da se stan zagreva na 20 stepeni, 16 sati dnevno, tokom šest meseci, za šta je potrebno oko 9.000 kilovat-sati toplotne energije.

- Dva najjeftinija energenta su prirodni gas i drvo. Cena prirodnog gasa se nije menjala skoro tri godine, poslednji put 1. novembra 2023. godine. Drvo je tržišna roba i njegova cena se menja. Ove godine je neznatno porasla - naveo je Despotović.

Međutim, kod grejanja na drva troškovi mogu znatno da variraju u zavisnosti od cene ogreva i efikasnosti peći.

- Raspon troškova iznosi od 60.000 dinara, sa jeftinim drvetom i efikasnom peći, do gotovo 100.000 dinara godišnje, sa skupljim drvetom i manje efikasnom peći - objasnio je Despotović.

Posebno je primetan rast cene peleta, koji je ove godine znatno poskupeo uoči početka grejne sezone.

Najveće razlike u troškovima postoje kod grejanja na električnu energiju, jer račun pre svega zavisi od načina korišćenja uređaja i potrošnje u višoj ili nižoj tarifi.

- Direktno grejanje, kada imate peć ili kotao kojim koristite električnu energiju tokom dana, trenutno je možda i najskuplji vid grejanja – oko 250.000 dinara godišnje - naveo je Despotović.

Znatno povoljnije prolaze domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći i pune ih isključivo tokom noći, kada je električna energija četiri puta jeftinija.

- TA peći dovoljnog toplotnog kapaciteta, koje mogu da akumuliraju energiju tokom noći i da njome greju do sledeće večeri, donose račun od oko 102.000 do 103.000 dinara godišnje - objasnio je Despotović.

- Ako se dva sata dnevno koristi skuplja tarifa za dogrevanje, godišnji račun raste na oko 142.000 dinara - precizirao je Despotović.

Grejanje na propan-butan košta oko 188.000 dinara, dok bi grejanje na lož-ulje, prema prošlogodišnjoj ceni, iznosilo oko 170.000 dinara.

- Za lož-ulje trenutno nismo imali cenu za ovu sezonu, pa smo koristili prošlogodišnju. Po toj ceni grejanje bi iznosilo 170.000 dinara, što znači da će, kada bude formirana ovogodišnja cena, biti izuzetno skupo - rekao je Despotović.

Iz Elektroprivrede Srbije takođe ističu da će struje biti dovoljno.

(RT Balkan)