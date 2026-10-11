Tenis

Hurkač i Menšik u osmini finala Mastersa u Šangaju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 10. 2026. u 13:04

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Poljski teniser Hubert Hurkač plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Kineza Ji Žua 6:2, 3:6, 6:3.

Хуркач и Меншик у осмини финала Мастерса у Шангају

AP Photo/Maja Smiejkowska

Meč je trajao jedan sat i 42 minuta. Hurkač je 34. teniser sveta, dok se Žu nalazi na 277. mestu ATP liste.

Poljski teniser, koji je u drugom kolu eliminisao Novaka Đokovića, igraće u osmini finala protiv pobednika meča između Amerikanca Frensisa Tijafoa i Alehandra Davidoviča Fokine iz Španije.

Plasman u osminu finala izborio je i Čeh Jakub Menšik, koji je nadigrao Argentinca Fransiska Serundola 6:3, 3:6, 6:2. Rival češkom teniseru u osmini finala biće Francuz Artur Žea.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

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