POKUŠALI SU DA UNIŠTE DRŽAVU I PODELE PORODICE! Vučić zagrmeo u Zrenjaninu: Da ih pobedimo!

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da su izbori 25. oktobra odlučujući i zamolio građane da budu disciplinovani i odgovorni kako bi bez greške priveli kraju izbornu kampanju i pobedili na izborima.

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Vučić je na predizbornom skupu u Zrenjaninu ukazao da su pokušali da sruše državu, sve vrednosti i da kažu da neki drugi spolja bolje znaju kako treba država Srbija da bude uređena.

"Pokušali su da nam podele porodicu, okrenu decu protiv roditelja, protiv deka i baka. Uspešno smo im se suprotstavili onako kako je malo ko očekivao. I ono što ja vas molim, dragi prijatelji, to je da budemo disciplinovani, da budemo odgovorni, da bez greške privedemo ovu predivnu kampanju, ovu kampanju u kojoj smo predstavljali program, planove, ideje, u kojoj nikoga nismo napadali i da ih pobedimo", poručio je Vučić.

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