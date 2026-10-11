Tenis

Zalupili mu slušalicu! Šelton poražen u Šangaju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 10. 2026. u 10:55

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Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Japanca Reija Sakamota 7:6 (8:6), 6:4.

Залупили му слушалицу! Шелтон поражен у Шангају

Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 35 minuta. De Minor je deveti teniser sveta, dok se Sakamoto nalazi na 137. mestu ATP liste.

Australijski teniser će u osmini finala igrati protiv ruskog tenisera Karena Hačanova, koji je bio bolji od Francuza Adrijana Manarina 6:2, 6:4.

Plasman u osminu finala izborio je i francuski teniser Artur Žea, koji je savladao Amerikanca Bena Šeltona 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Francuz će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Čeha Jakuba Menšika i Argentinca Fransiska Serundola.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara

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