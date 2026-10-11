ZELENSKI VIŠE NE ZNA GDE UDARA: Javno isprozivao Rusiju i Putina
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izneo je danas tvrdnju da je stvarni uzrok rata u Evropi "Rusija i isključivo Rusija", uz poruku da će Ukrajina biti spremna da obustavi udare na ruske naftne rafinerije ukoliko Rusija prestane da gađa ukrajinsku energetsku infrastukturu.
On je, u objavi na mreži Iks, optužio ruskog predsednika Vladimira Putina da ne želi da obustavi udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu iako bi to, kako Zelenski tvrdi, Putin to mogao da uradi "već danas".
- Ukrajina će biti spremna da prestane sa udarima na ruske rafinerije nafte ako Rusija prestane da udara na našu energetsku infrastrukturu. Bilo kakvi koraci ka deeskalaciji moraju biti uzajamni i podržani stvarnim garancijama. Zahvalan sam svim našim hitnim službama koje rade na otklanjanju posledica brutalnih ruskih udara - objavio je Zelenski na mreži Iks.
Potvrdio je da su jutros završene operacije potrage i spasavanja u Zaporožju, gde su, kako je naveo, u ruskim napadima poginule 23 osobe a među žrtvama je i četvoro dece.
- Jutros su Rusi pogodili petospratnu stambenu zgradu u Slavjansku – ceo jedan deo zgrade je uništen, a ljudi su možda još uvek pod ruševinama. I ovo se nastavlja nesmanjenim intenzitetom. Samo ove nedelje Rusi su upotrebili oko 1.450 avio-bombi, 75 projektila različitih tipova i više od 1.640 jurišnih dronova, od kojih je oko 60 odsto na mlazni pogon - naveo je Zelenski.
Najavio je dalju koordinaciju sa ukrajinskim partnerima i razgovore sa evropskim liderima.
- Praktično svakog dana koordiniramo na različitim nivoima i radimo na dodatnim odbrambenim paketima, pre svega na PVO sistemima i municiji za borbene avione. Sve ovo služi zaštiti života našeg naroda i interesa Ukrajine - poručio je predsednik Ukrajine.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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