Politika

ŠTA NAM MOŽE KIŠA! Vučić uvek sa svojim narodom - uz neizbežni Ruzmarin!

11. 10. 2026. u 13:17

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije, i danas svojom škodom obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

ШТА НАМ МОЖЕ КИША! Вучић увек са својим народом - уз неизбежни Рузмарин!

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U 12 sati počeo je skup u Zrenjaninu na kojem ga je dočekala masa pesmom "Ruzmarin" i povicima "Aco, Srbine" te skandiranjem "On je Vučić Aleksandar" i "Pobeda".

- Hoću i ja da kisnem kada vi kisnete! - rekao je pred masom građana koja je aplauzima pozdravljala njegove reči.

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