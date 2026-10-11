ŠTA NAM MOŽE KIŠA! Vučić uvek sa svojim narodom - uz neizbežni Ruzmarin!

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije, i danas svojom škodom obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

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U 12 sati počeo je skup u Zrenjaninu na kojem ga je dočekala masa pesmom "Ruzmarin" i povicima "Aco, Srbine" te skandiranjem "On je Vučić Aleksandar" i "Pobeda".

- Hoću i ja da kisnem kada vi kisnete! - rekao je pred masom građana koja je aplauzima pozdravljala njegove reči.

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