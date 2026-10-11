Napadački potencijal obeju ekipa garantuje golove
Komo u nedelju od 12.30 dočekuje Romu u derbiju ekipa koje žele da se uključe u borbu za titulu Serije A.
Rimljani su neporaženi u prvih pet kola i imaju maksimalan učinak na gostovanjima od početka aprila, dok su domaćini u poslednjem meču doživeli prvi poraz u sezoni.
Komo je posle serije od deset utakmica bez poraza izgubio od Frozinonea sa 2:0, pa posle pet kola ima deset bodova. Ekipa Seska Fabregasa nije uspela da sačuva mrežu ni u jednom meču ove sezone, što može da zabrine mladog trenera pred niz od šest utakmica do novembra, uključujući i evropske duele sa Fejenordom i Mančester junajtedom.
Ipak, Komo će imati prednost domaćeg terena. Pobedio je u pet od poslednjih sedam prvenstvenih utakmica na stadionu Sinjaglja, a od povratka u elitu 2024. godine slavio je u oba domaća susreta sa Romom. U prvom evropskom meču u istoriji kluba prošlog meseca savladao je i RB Lajpcig sa 4:1.
Roma je takođe dobro započela sezonu. Ekipa Đan Pjera Gasperinija osvojila je 13 bodova, koliko imaju i Inter i Lacio, a pred reprezentativnu pauzu remizirala je sa Interom 2:2, iako je golovima Manua Konea vodila sa 2:0. Rimljani sada žele šestu uzastopnu pobedu u gostima u Seriji A, što im je poslednji put pošlo za rukom 2017. godine.
Gasperiniju nedostaje još jedna pobeda do jubilarnog 300. trijumfa u najvišem rangu italijanskog fudbala. Njegov tim je u poslednjih pet prvenstvenih utakmica ostvario četiri pobede i remi, a u svim takmičenjima izgubio je samo bodove protiv Fenerbahčea i Intera.
Fabregas će moći da računa na gotovo sve igrače, pošto se Džejden Adaj vratio punom treningu. Moize Kin bi trebalo da bude spreman, iako je propustio poslednju utakmicu Italije u Ligi nacija, pa će se za mesto u napadu boriti sa Tasosom Duvikasom, koji je u 2026. godini postigao 12 prvenstvenih golova.
Roma će ponovo imati na raspolaganju Donijela Malena, koji se oporavio od lakše povrede. Holandski napadač postiže gol u proseku na svakih 91 minut u Seriji A. Vesli se vratio posle povrede butine, dok bi Brajan Kristante mogao da se oporavi od problema sa kolenom. Malen i Duvikas bili su strelci i u martovskom susretu ovih ekipa.
Oba tima imaju važne obaveze u Ligi šampiona, ali ne mogu sebi da priušte opuštanje u prvenstvu. Očekuje se izjednačena utakmica, jer su Komo i Roma od početka prošle sezone primili najmanje golova u Seriji A, ali obe ekipe imaju kvalitet i raznovrsnost u napadu.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,55)
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