NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

ŠTA je Ratka Mladića razlikovalo od drugih oficira iz tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA) i učinilo ga harizmatičnim vojskovođom? Zašto je, dok su se njegove kolege oficiri sklanjale iz ratom zahvaćenih područja u Srbiju taj, tada pukovnik JNA iz garnizona u Štipu, Ohridu i Prištini krenuo u suprotnom smeru, ka ratu?