Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

О.М.

11. 10. 2026. u 11:08

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Paulo Ti / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

16.00 El Kana - Al Masri 2 (1,80)

17.00 Bukovina Č - P. Žitomir 2 (1,78)
17.00 LASK - Rapid Beč 1 (1,85)
21.00 Huventude - Sao Bernardo 1 (1,57)

Ukupna kvota: 9,45

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