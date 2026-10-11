Burno u Zvezdi: Rijera suspendovao Kataija
Katai nije putovao u Kragujevac, a sada su isplivali razlozi.
Kako prenosi portal "Mocart sport" Aleksandar Katai nije bio u protokolu za utakmicu sa Radničkim iz Kragujevca zbog ponašanja na susretu sa niškim Radničkim kada je burno reagovao zbog izmene.
Kako prenosi portal zbog toga će propustiti dve utakmice, zvanično "zbog podrivanja autoriteta u svlačionici". Španac navodno nije bio zadovoljan reakcijom srpskog fudbalera koji je nakon 60 minuta igre protiv "Reala sa Nišave" bio izmenjen.
Katai nije putovao u Kragujevac, iako je uredno trenirao tokom prvenstvene pauze. Ukoliko ne bude pomilovan propustiće i utakmicu u Ligi Konferencija protiv Lugana.
Podsetimo, Katai je miljenik navijača crveno-belih, a ovakvom odlukom trener Zvezde šalje poruku da niko nije iznad tima.
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