Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

Olja Mrkić

11. 10. 2026. u 11:17

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REDAKCIJA Tipa vam je i za danas predložila četiri "sigurice".

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedeljna "sigurica" 

18.00 Sparta - Pardubice 1 (1,37)

18.00 Bešiktaš - Kodžaeli 1 (1,25)
19.00 Benfika - Vitorija Gimarais 1 (1,23)

Ukupna kvota: 2,10

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