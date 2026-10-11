OSTVARILI SMO HET-TRIK, IDEMO PO POKER: Ovo je nedeljni TIP dana
Uz prednost domaćeg terena i trenutnu formu, pobeda domaćina nameće se kao ishod sa dobrim statističkim pokrićem.
Breša je juče opravdala ulogu favorita pa smo mi vezali dva prolaza na TIP dana što možete da vidite na linku OVDE.
Danas "tipujemo" nemačku "cvajtu" gde Herta dočekuje ekipu Grojter firta.
"Stara dama" iz Berlina je u odličnoj formi i ne zna za poraz na poslednjih pet utakmica, na kojima je ostvarila četiri pobede i jedan remi. U svakom od tih mečeva postigla je najmanje dva gola: odigrala je 2:2 sa Augzburgom, pobedila imenjakinju iz Celendorfa sa 3:1, Dinamo iz Drezdena sa 2:1, Osnabrik sa 3:1 i Magdeburg sa 2:1. Sa 18 bodova i gol-razlikom 17:7 nalazi se na vrhu tabele.
Grojter je u znatno lošijoj formi. Na poslednjih pet utakmica zabeležio je jednu pobedu, dva remija i dva poraza, a u prethodnom meču doživeo je težak poraz od Štutgarta rezultatom 5:0. U prvenstvu zauzima 14. mesto sa šest bodova i gol-razlikom 9:11.
Herta ima tri puta više bodova od današnjeg rivala, četiri pobede u poslednjih pet utakmica i znatno efikasniji napad.
TIP NOVOSTI: 1 (1,56)
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