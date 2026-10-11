LOŠE VESTI IZ VATIKANA: Papa mora na operaciju
PAPA Lav XIV saopštio je danas da će biti podvrgnut operaciji uklanjanja nodularne lezije, odnosno čvorića, na plućima, koja je nedavno otkrivena tokom lekarskih pregleda.
Papa je naveo da je promena otkrivena u ranoj fazi i da je "ograničena", kao i da je operacija zakazana za naredne dane, preneo je AP.
Papa (71) je to saopštio tokom današnjeg podnevnog blagoslova koji je uputio vernicima.
Za sada nisu objavljeni dodatni detalji.
Nije poznato da je papa Lav XIV ranije imao zdravstvenih problema i poznat je kao fizički aktivan čovek: svake sedmice igra tenis i pliva u papskoj letnjoj rezidenciji u Kastel Gandolfu.
Papa je za period od 6. do 17. novembra planirao važnu posetu Urugvaju, Argentini i Peruu i nije poznato da li će planirana operacija i oporavak uticati na taj raspored putovanja.
Nodularna lezija je promena u tkivu koja ima oblik čvorića ili čvora. Može se otkriti ultrazvukom, rendgenom, CT-om, magnetnom rezonancom ili drugim pregledom.
Čvorić ne znači da je promena kancerogena: može da bude potpuno benigna (dobroćudna), upalna, posledica neke druge bolesti, a ponekad i maligna (zloćudna).
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