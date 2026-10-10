VUČIĆ U ETNO-SELU KOD MEROŠINE: Uz jagnjetinu ispod sača naručio i Niško pivo! (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, podelio je na svom Instagram profilu snimak iz etno-sela Čubura kod Merošine, gde je posetio domaćine, upoznao divne ljude i uživao u tradicionalnim specijalitetima ovog kraja.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je otkrio da je uz fenomenalnu jagnjetinu ispod sača naručio i Niško pivo, a posebnu pažnju privukli su mu zanimljivi natpisi na ovom piću, koji mu, kako je naveo, daju poseban šmek.

- Posetio sam Etno-selo Čubura kod Merošine, upoznao divne ljude, a uz fenomenalnu jagnjetinu ispod sača naručio sam i Niško pivo, čiji zanimljivi natpisi ovom pivu daju poseban šmek - napisao je Vučić uz objavljeni video.

Objava je zabeležila brojne reakcije korisnika društvenih mreža, a Vučić je ovim snimkom podelio delić atmosfere iz posete jugu Srbije, uz domaću hranu i lokalne specijalitete, i još jednom pokazao da je i on samo običan čovek, iz naroda.