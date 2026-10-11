RUSI VRAĆAJU UKRAJINU U PRAISTORIJU, U KIJEVU ZBRISANI DATA CENTRI: Uništeni obaveštajni podaci za vojsku, Ukrajinci na kolenima
RUSKE snage izvele su napad na centar za obradu podataka u Kijevu, koji je korišćen u vojne svrhe, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
- Pogođen je centar za obradu podataka ATM Ukrasibbanke, koji su Oružane snage Ukrajine koristile za prikupljanje, obradu i čuvanje obaveštajnih podataka - navedeno je u saopštenju, prenose RIA Novosti.
Još jedna meta bio je brod u Crnom moru koji je prevozio vojni teret u luku Odesa.
U poslednje vreme ruske snage pojačale su napade na centre za obradu podataka koji ukrajinskim snagama pružaju obaveštajne podatke, kao i usluge komunikacije, prenosa i čuvanja informacija. Tokom proteklog meseca pogođeni su objekti kompanija „UkrTelekom“, „DrimLajn“, „Omega Telekom“, „Kijevstar“, „Vodafon“ i „Datagrup“ u Kijevu.
U ruskom Ministarstvu odbrane više puta su isticali da ruska vojska napada infrastrukturu kako bi umanjila vojno-ekonomski potencijal protivnika. Kako je navedeno, u napadima
RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
se koriste udarni dronovi i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da pogodi ciljeve na celoj teritoriji Ukrajine.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
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