ČOKO NARANDŽA TORTA: Čokoladna poslastica sa nežnim kremom od pomorandže
Kada se spoje čokolada, orasi i osvežavajuća pomorandža, nastaje torta kojoj je teško odoleti. Sočan biskvit, bogati čokoladni ganaš i lagani krem od pomorandže čine savršenu kombinaciju za sve ljubitelje kremastih kolača.
Sastojci
Za biskvit:
- 4 žumanceta
- 6 kašika šećera
- 2 kašike vode
- 2 kašike brašna
- 3 kašike kakaoa
- ½ kesice praška za pecivo
- 1 kašičica cimeta
- 100 gr mlevenih oraha ili lešnika
- 4 belanceta
Za čokoladni ganaš:
- 500 ml slatke pavlake
- 300 gr čokolade za kuvanje
Za krem od pomorandže:
- 600 ml soka od pomorandže
- 2 kesice pudinga od vanile
- 3 kašike šećera
- 300 gr ABC sira
- 300 ml umućene slatke pavlake
Za završni preliv:
- 200 ml soka od pomorandže
- 2 kašike šećera
- 1 kesica želatina ili svetli preliv za torte
Priprema
1. Čokoladni biskvit
Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca umutite sa šećerom, pa dodajte vodu, brašno, kakao, prašak za pecivo, cimet i mlevene orahe ili lešnike. Belanca posebno umutite u čvrst sneg i lagano ih umešajte u pripremljenu smesu. Sipajte u kalup dimenzija 20 × 24 cm, obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C dok biskvit ne bude pečen. Ostavite da se potpuno ohladi.
2. Čokoladni ganaš
Slatku pavlaku zagrejte do pred ključanje, sklonite sa ringle i dodajte sitno iseckanu čokoladu. Mešajte dok ne dobijete gladak krem. Ostavite da se prohladi, a zatim stavite u frižider da se stegne. Po želji, ohlađeni ganaš kratko umutite mikserom da postane penast.
3. Krem od pomorandže
Odvojte malo soka od pomorandže i u njemu razmutite puding i šećer. Ostatak soka zagrejte, dodajte razmućeni puding i kuvajte uz neprestano mešanje dok se krem ne zgusne. Pokrijte površinu krema providnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađeni krem umešajte ABC sir, a zatim lagano dodajte prethodno umućenu slatku pavlaku.
4. Slaganje torte
Ohlađeni biskvit stavite na tacnu ili u kalup. Preko njega ravnomerno rasporedite čokoladni ganaš, a zatim krem od pomorandže. Površinu lepo poravnajte.
5. Preliv od pomorandže
Želatin pripremite prema uputstvu na pakovanju. Sok od pomorandže zagrejte sa šećerom, pa ga sklonite sa ringle i sjedinite sa pripremljenim želatinom, vodeći računa da smesa ne proključa. Ostavite da se malo prohladi, pa pažljivo prelijte tortu.
Prijatno!
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