ČOKO NARANDŽA TORTA: Čokoladna poslastica sa nežnim kremom od pomorandže

Kada se spoje čokolada, orasi i osvežavajuća pomorandža, nastaje torta kojoj je teško odoleti. Sočan biskvit, bogati čokoladni ganaš i lagani krem od pomorandže čine savršenu kombinaciju za sve ljubitelje kremastih kolača.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za biskvit:

4 žumanceta

6 kašika šećera

2 kašike vode

2 kašike brašna

3 kašike kakaoa

½ kesice praška za pecivo

1 kašičica cimeta

100 gr mlevenih oraha ili lešnika

4 belanceta

Za čokoladni ganaš:

500 ml slatke pavlake

300 gr čokolade za kuvanje

Za krem od pomorandže:

600 ml soka od pomorandže

2 kesice pudinga od vanile

3 kašike šećera

300 gr ABC sira

300 ml umućene slatke pavlake

Za završni preliv:

200 ml soka od pomorandže

2 kašike šećera

1 kesica želatina ili svetli preliv za torte

Priprema

1. Čokoladni biskvit

Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca umutite sa šećerom, pa dodajte vodu, brašno, kakao, prašak za pecivo, cimet i mlevene orahe ili lešnike. Belanca posebno umutite u čvrst sneg i lagano ih umešajte u pripremljenu smesu. Sipajte u kalup dimenzija 20 × 24 cm, obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C dok biskvit ne bude pečen. Ostavite da se potpuno ohladi.

2. Čokoladni ganaš

Slatku pavlaku zagrejte do pred ključanje, sklonite sa ringle i dodajte sitno iseckanu čokoladu. Mešajte dok ne dobijete gladak krem. Ostavite da se prohladi, a zatim stavite u frižider da se stegne. Po želji, ohlađeni ganaš kratko umutite mikserom da postane penast.

3. Krem od pomorandže

Odvojte malo soka od pomorandže i u njemu razmutite puding i šećer. Ostatak soka zagrejte, dodajte razmućeni puding i kuvajte uz neprestano mešanje dok se krem ne zgusne. Pokrijte površinu krema providnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađeni krem umešajte ABC sir, a zatim lagano dodajte prethodno umućenu slatku pavlaku.

4. Slaganje torte

Ohlađeni biskvit stavite na tacnu ili u kalup. Preko njega ravnomerno rasporedite čokoladni ganaš, a zatim krem od pomorandže. Površinu lepo poravnajte.

5. Preliv od pomorandže

Želatin pripremite prema uputstvu na pakovanju. Sok od pomorandže zagrejte sa šećerom, pa ga sklonite sa ringle i sjedinite sa pripremljenim želatinom, vodeći računa da smesa ne proključa. Ostavite da se malo prohladi, pa pažljivo prelijte tortu.

Prijatno!