Torte i kolači

ČOKO NARANDŽA TORTA: Čokoladna poslastica sa nežnim kremom od pomorandže

Milena Tomasevic

11. 10. 2026. u 07:30

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Kada se spoje čokolada, orasi i osvežavajuća pomorandža, nastaje torta kojoj je teško odoleti. Sočan biskvit, bogati čokoladni ganaš i lagani krem od pomorandže čine savršenu kombinaciju za sve ljubitelje kremastih kolača.

ЧОКО НАРАНЏА ТОРТА: Чоколадна посластица са нежним кремом од поморанџе

FOTO: Novosti

Sastojci

Za biskvit:

  • 4 žumanceta
  • 6 kašika šećera
  • 2 kašike vode
  • 2 kašike brašna
  • 3 kašike kakaoa
  • ½ kesice praška za pecivo
  • 1 kašičica cimeta
  • 100 gr mlevenih oraha ili lešnika
  • 4 belanceta

Za čokoladni ganaš:

  • 500 ml slatke pavlake
  • 300 gr čokolade za kuvanje

Za krem od pomorandže:

  • 600 ml soka od pomorandže
  • 2 kesice pudinga od vanile
  • 3 kašike šećera
  • 300 gr ABC sira
  • 300 ml umućene slatke pavlake

Za završni preliv:

  • 200 ml soka od pomorandže
  • 2 kašike šećera
  • 1 kesica želatina ili svetli preliv za torte

Priprema

1. Čokoladni biskvit

Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca umutite sa šećerom, pa dodajte vodu, brašno, kakao, prašak za pecivo, cimet i mlevene orahe ili lešnike. Belanca posebno umutite u čvrst sneg i lagano ih umešajte u pripremljenu smesu. Sipajte u kalup dimenzija 20 × 24 cm, obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C dok biskvit ne bude pečen. Ostavite da se potpuno ohladi.

2. Čokoladni ganaš

Slatku pavlaku zagrejte do pred ključanje, sklonite sa ringle i dodajte sitno iseckanu čokoladu. Mešajte dok ne dobijete gladak krem. Ostavite da se prohladi, a zatim stavite u frižider da se stegne. Po želji, ohlađeni ganaš kratko umutite mikserom da postane penast.

3. Krem od pomorandže

Odvojte malo soka od pomorandže i u njemu razmutite puding i šećer. Ostatak soka zagrejte, dodajte razmućeni puding i kuvajte uz neprestano mešanje dok se krem ne zgusne. Pokrijte površinu krema providnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađeni krem umešajte ABC sir, a zatim lagano dodajte prethodno umućenu slatku pavlaku.

4. Slaganje torte

Ohlađeni biskvit stavite na tacnu ili u kalup. Preko njega ravnomerno rasporedite čokoladni ganaš, a zatim krem od pomorandže. Površinu lepo poravnajte. 

5. Preliv od pomorandže

Želatin pripremite prema uputstvu na pakovanju. Sok od pomorandže zagrejte sa šećerom, pa ga sklonite sa ringle i sjedinite sa pripremljenim želatinom, vodeći računa da smesa ne proključa. Ostavite da se malo prohladi, pa pažljivo prelijte tortu. 

 

Prijatno!

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