Politika

TO JE BIVŠA DS, LDP... Šešelj objasnio zašto lista blokadera ćuti na važne teme

Novosti online

11. 10. 2026. u 13:00

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BLOKADERSKA lista se ne izjašnjava na određene važne teme zato što bi svako njihovo izjašnjavanje otkrilo u stvari kakva su njihova politička opredeljenja, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ТО ЈЕ БИВША ДС, ЛДП... Шешељ објаснио зашто листа блокадера ћути на важне теме

Foto: V. Danilov

- Imajući u vidu milje i iz kog ti ljudi dolaze, dakle to je nevladin sektor, to je bivša Demokratska stranka, to je Liberalno-demokratska partija, dakle to su ti ljudi - mi znamo kakve su te stranke, kakve su one orijentacije. Za šta se oni zalažu kod pitanja Republike Srpske i Kosova i Metohije? Šta će oni sad da se bore za to? Mislim... Zbog toga se ne izjašnjavaju. Loše po njih je da se izjasne, to je njihova politička procena, sa njihove tačke gledišta verovatno pametno što se tiče potencijalnog rezultata na ovim izborima - rekao je Šešelj za Juronjuz.

(alo.rs)

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