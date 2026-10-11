TO JE BIVŠA DS, LDP... Šešelj objasnio zašto lista blokadera ćuti na važne teme

.@AlekSeselj: Blokaderska lista se ne izjašnjava na određene važne teme zato što bi svako njihovo izjašnjavanje otkrilo u stvari kakva su njihova politička opredeljenja. Imajući u vidu milje i iz kog ti ljudi dolaze, dakle to je nevladin sektor, to je bivša Demokratska stranka, to je Liberalno-demokratska partija, dakle to su ti ljudi - mi znamo kakve su te stranke, kakve su one orijentacije. Za šta se oni zalažu kod pitanja Republike Srpske i Kosova i Metohije? Šta će oni sad da se bore za to? Mislim... Zbog toga se ne izjašnjavaju. Loše po njih je da se izjasne, to je njihova politička procena, sa njihove tačke gledišta verovatno pametno što se tiče potencijalnog rezultata na ovim izborima. Juronjuz Srbija, emisija "Juronjuz jutro", 10. oktobar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) October 10, 2026