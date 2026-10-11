"SRBIJA JE IZGUBILA VELIKOG PATRIOTU...." Vučić povodom smrti Stevana Bakića: Imao je odvažnost da stane pred najveće prepreke

GRADONAČELNIK Subotice i član Glavnog odbora SNS Stevan Bakić preminuo je posle duge i teške bolesti. Tim povodom oglasio se i Aleksandar Vučić, donedavni predsednik Srbije i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

subotica.ls

Njegovu poruku prenosimo u celosti:

"Sa velikom tugom sam primio vest o odlasku našeg Stevana, istinskog prijatelja, saborca i velikog čoveka koji je kroz život i politiku koračao uspravno i dostojanstveno, dok je ogroman teret svojih dužnosti nosio tiho, odmereno i razborito.

Znam da je svaku borbu za Srbiju vodio neustrašivo i sa dubokim ljudskim integritetom, ostajući nepokolebljivo privržen svojoj zemlji i narodu, zajedničkim ciljevima, vrednostima i našoj političkoj porodici, Srpskoj naprednoj stranci, u koju je verovao svim srcem. Pripadao je onom krugu ljudi sa kojima mi je bila čast da delim i dobro i zlo, jer je uvek sa ponosom isticao da je borba za Srbiju kakvu želimo, vredna svake žrtve.

Bio je neizmerno ponosan na bogatstvo različitosti koje krase njegovu Suboticu. Građani svih zajednica uzvraćali su mu iskrenim poštovanjem, koje je i on uvek pokazivao prema svima, bez razlike. Njegova najveća snaga nije bila samo u tome što je išao dalje uprkos svim teškoćama, već u tome što je nastavljao da se bori i kada su mnogi drugi ostajali bez snage ili hrabrosti.

Imao je odvažnost da stane pred najveće prepreke, kao i mudrost da ih prevaziđe. Nakon svih teških i velikih bitaka koje je dobio na političkom polju, izgubio je onu najtežu, sa opakom i surovom bolešću.

Srbija je izgubila velikog patriotu, Subotica gradonačelnika koji je domaćinski i savesno brinuo o svim njenim građanima, a ja saborca kojem ću uvek biti zahvalan za svaku podeljenu brigu, svaku veliku pobedu i iskreno, čisto prijateljstvo koje vreme ne može da izbriše.

Počivaj u miru, dragi moj Stevane. Tvoja ljubav prema narodu i nepokolebljiva borba za jaku i ponosnu Srbiju, ostaju inspiracija da ovu bitku iznesemo do pobede. Mi nastavljamo naš zacrtani put, spremni da izgradimo Srbiju kakvu si sanjao i za kakvu si živeo."

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