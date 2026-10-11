Politika

NISU SAMO "ĆACIJI", SAD SU I "VARVARI"?! Sraman tekst ražalovanog zamenika urednika Trećeg programa

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11. 10. 2026. u 12:28

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SRAMNA kampanja dehumanizacije ražalovanog zamenika urednika Trećeg programa

НИСУ САМО ЋАЦИЈИ, САД СУ И ВАРВАРИ?! Сраман текст ражалованог заменика уредника Трећег програма

Vreme printskrin

Sad ne samo što su pripadnici Srpske napredne stranke krezubi, neobrazovani i vizuelno inferiorni, nego ne umeju ni da govore?!

Tekst na sajtu "Vremena", danas objavljen kao "analiza". Autor: Ivan Milenković, ražalovani zamenik glavnog urednika Trećeg programa.

Vreme printskrin

 

Autor je čovek koji je ljude delio na one koji čekaju u redu ispred Hrama da vide Pojas Bogorodice i one koji se protiv vlasti okupljaju na Slaviji, jer je valjda biti vernik isto što i biti ćaci...

Kampanja dehumanizacije se nastavlja u blokaderskim medijima, a da li će UNS i NUNS reagovati i zašto neće, ostaje da se vidi.

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