Košarka

PUČE STOTKA: Zvezda rutinski savladala Budućnost i upisala prvi trijumf u ABA ligi

В.М.

10. 10. 2026. u 23:01

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Košarkaši Crvene zvezde stigli su do prve pobede u novoj sezoni ABA lige, pošto su u dvorani „Aleksandar Nikolić“ savladali Budućnost rezultatom 101:91 u meču trećeg kola regionalnog takmičenja.

ПУЧЕ СТОТКА: Звезда рутински савладала Будућност и уписала први тријумф у АБА лиги

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crveno-beli su uspeli da slome otpor rivala iz Podgorice i na kraju zasluženo slave pred domaćim navijačima. Nekoliko raspoloženih pojedinaca povuklo je ekipu sa Malog Kalemegdana, koja je tokom utakmice pronalazila prava rešenja u napadu i na kraju prebacila magičnu granicu od 100 poena.

U prvom poluvremenu istakli su se Dejvid Kramer i Kris Džons, dok je u nastavku glavnu ulogu preuzeo Džordan Nvora. Njegov doprinos dodatno je podigao ritam domaćeg tima i pomogao Zvezdi da napravi odlučujući korak ka trijumfu.

Ipak, slavlje crveno-belih nije prošlo bez razloga za zabrinutost. Sredinom druge četvrtine Ebuka Izundu je iskrenuo zglob i morao da napusti parket, a do kraja susreta više se nije vraćao u igru.

Povreda centra mogla bi da predstavlja problem za stručni štab u veoma nezgodnom trenutku, s obzirom na to da Zvezdu očekuje naporan raspored i duplo kolo Evrolige. Beogradski tim trebalo bi da odmeri snage sa Asvelom i Parizom, a ostaje da se vidi da li će Izundu biti na raspolaganju za predstojeće izazove.

Pobeda nad Budućnošću svakako predstavlja dobar podstrek za crveno-bele, ali će konačan utisak zavisiti i od vesti o stanju povređenog centra.

Zvezda je upisala važan trijumf, a sada joj sledi novi evropski izazov u kojem će svaki raspoloživi igrač biti od velikog značaja.

Vredi napomenuti da su meč zbog odmora "preskočili" Batler i Moneke, tako da bi trebali biti spremni za duplo kolo Evrolige u kojem će Zvezda imati dve lepe prilike za pobedu, protiv Asvela na strani i Pariza na svom terenu.

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