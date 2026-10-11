Bolje da je ćutao! Oglasio se Vinisijus nakon skandala u Madridu

Scena o kojoj se priča u fudbalskom svetu jeste crveni karton i poništeni gol Vinisijusa Žuniora, sada se oglasio i Brazilac.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Real Madrid slavio je 1:0 protiv Viljareala, a da nije bilo nepromišljene gluposti Vinisijusa Žuniora moglo je da bude 2:0.

Brazilac je u igru ušao u drugom poluvremenu, a u 73. je (minut posle gola) isključen iz igre.

Incident se dogodio na sredini terena, daleko od lopte, te se Vinisijus nadao da će proći neprimećeno. Povukao je Salibu za kosu, a nakon toga je postigao gol, ali posle VAR-a dobio crveni karton.

Nakon utakmice, Vinisijus se oglasio na društvenim mrežama i uputio izvinjenje Real Madridu i navijačima.

- Radost se nastavlja, izvinjavam se ekipi i navijačima - napisao je Vinisijus na Instagramu.

Međutim, ponovo se stavio u ulogu žrtve i podelio je situacije za koje tvrdi da pokazuju neujednačen sudijski kriterijum.

- Ko je ovde dobio žute i crvene kartone? Samo Vinisijus, kakva sramota - napisao je Brazilac.

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