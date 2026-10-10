DOK SRBIJA PLAĆA 318 EVRA ZA 1000 KUBNIH METARA GASA, EVROPA DAJE RUSIJI 868 EVRA: Evo koliko je EU pukla od početka godine

ZA prvih devet meseci 2026. godine, Evropska unija je kupila rekordne količine ruskog tečnog prirodnog gasa (TPG), u vrednosti od 7,88 milijardi evra.

Foto: Alexander Kazakov/Zuma Press/Profimedia

O tome piše portal „Euronjuz“.

U apsolutnim brojkama, reč je o 12,14 miliona tona, što je za 9,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine, prenosi Strana. ua.

Najveći kupci bile su Francuska, Holandija i Portugalija.

Istovremeno, od 1. januara naredne godine stupa na snagu potpuna zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa.

Srbija plaća 550 evra za 1000 kubnih metara manje!

Srbija trenutno kupuje ruski prirodni gas po ceni od oko 318 evra za 1.000 kubnih metara, kako je naveo predsednik Aleksanar Vučić.

Gasni aranžman sa Rusijom produžen je do kraja 2026. pod istim uslovima.

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