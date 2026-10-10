PILETINA U SOSU OD AJVARA: Sočan ručak koji će vas oduševiti

Sočno pileće meso, bogat ukus ajvara i nežan, kremasti sos savršeno se slažu, a jelo možete poslužiti uz pire krompir ili kuvani proso, u zavisnosti od toga šta više volite.

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500 gr pilećeg filea

100 gr sitno seckane slanine

200 ml pavlake za kuvanje

2 kašike ajvara

so, vegeta, beli luk u prahu i peršun po ukusu

malo maslinovog ulja

Sastojci:

Priprema:

Pileći file isecite na kockice ili trakice, pa propržite na malo maslinovog ulja.

Dodajte začine po ukusu, a zatim i sitno seckanu slaninu. Pržite dok meso ne bude gotovo, a slanina blago ne porumeni.

U posebnoj posudi pomešajte pavlaku za kuvanje i ajvar, pa prelijte preko mesa.

Sve zajedno krčkajte na tihoj vatri oko 10 minuta, uz povremeno mešanje, dok se sos lepo ne sjedini.

Posluživanje:

Piletinu poslužite uz pire krompir, a ako želite zdraviju varijantu, kao prilog izaberite kuvani proso.

Prijatno!