PILETINA U SOSU OD AJVARA: Sočan ručak koji će vas oduševiti
Sočno pileće meso, bogat ukus ajvara i nežan, kremasti sos savršeno se slažu, a jelo možete poslužiti uz pire krompir ili kuvani proso, u zavisnosti od toga šta više volite.
Sastojci:
- 500 gr pilećeg filea
- 100 gr sitno seckane slanine
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 2 kašike ajvara
- so, vegeta, beli luk u prahu i peršun po ukusu
- malo maslinovog ulja
Priprema:
Pileći file isecite na kockice ili trakice, pa propržite na malo maslinovog ulja.
Dodajte začine po ukusu, a zatim i sitno seckanu slaninu. Pržite dok meso ne bude gotovo, a slanina blago ne porumeni.
U posebnoj posudi pomešajte pavlaku za kuvanje i ajvar, pa prelijte preko mesa.
Sve zajedno krčkajte na tihoj vatri oko 10 minuta, uz povremeno mešanje, dok se sos lepo ne sjedini.
Posluživanje:
Piletinu poslužite uz pire krompir, a ako želite zdraviju varijantu, kao prilog izaberite kuvani proso.
Prijatno!
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