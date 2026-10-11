JUČE SMO PROŠLI "GG" TIKET: Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Jučerašnji dobitni tiket sa kvotom 3,60 možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
13.00 Sautempton - Portsmut GG (1,61)
16.30 Vaduz - Bazel GG (1,32)
18.30 Rubin K. - Dinamo M. GG (1,83)
Ukupna kvota: 5,79
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