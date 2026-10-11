Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI "GG" TIKET: Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"

О.М.

11. 10. 2026. u 10:41

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ ГГ ТИКЕТ: Ево данашњих предлога за игру оба тима дају гол

Paul Terry / Zuma Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket sa kvotom 3,60 možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Nedelja

13.00 Sautempton - Portsmut GG (1,61)

14.00 Videnbruk - Boner GG (1,49)
16.30 Vaduz - Bazel GG (1,32)
18.30 Rubin K. - Dinamo M. GG (1,83)

Ukupna kvota: 5,79

 

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