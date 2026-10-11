Fudbal

Nakon argentinskog oproštaja: Mesi dominantan u pobedi Majamija

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 10. 2026. u 09:56

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Lionel Mesi se nakon oproštaja od argentinskog dresa vratio klupskom fudbalu.

Након аргентинског опроштаја: Меси доминантан у победи Мајамија

FOTO: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Argentinac je bio ključna figura u pobedi Inter Majamija nad Di-Si Junajtedom rezultatom 4:0. 

Samo četiri dana nakon što se protiv Benina oprostio od reprezentacije Argentinac je postigao dva gola u pobedi svog tima. 

Pitanje pobednika rešeno je već u prvom poluvremenu. Luis Suarez postigao je dva pogotka, a potom je u drugom poluvremenu na scenu stupio Lionel Mesi. 

Prvi gol postigao je u 47. minutu na asistenciju Luisa Suareza, a potom u 60. minutu postavio je konačnih 4:0. 

Posle serije loših rezultata, Inter Majami je tako stigao do tek druge pobede u prethodnih 11 ligaških utakmica. Aktuelni šampion MLS lige sada ima učinak od 13 pobeda, pet poraza i deset remija, uz ukupno 49 bodova, što mu je donelo skok sa trećeg na drugo mesto Istočne konferencije.

Do kraja regularnog dela sezone ostalo je još šest utakmica, a Majami se nada da bi ova pobeda mogla da označi početak boljeg niza u pokušaju da odbrani titulu. Poslednji tim koji je uspeo da osvoji dve uzastopne titule u MLS ligi bio je Los Anđeles Galaksi, 2011. i 2012. godine.

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