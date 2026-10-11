VUČIĆ IZ ZRENJANINA NAJAVIO VELIKE PROMENE: Stižu novi MR aparat i angio-sala, kreću radovi na putu i mostu!
ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" bio je u poseti Zrenjaninu, gde se i obratio okupljenim garađnima.
- Moraćemo dovesti još investitora u Zrenjanin i okolna mesta osim LingLonga. Nekoliko stvari smo ostali dužni... Put pored Orlovata i most na Tamišu i narednim danima krećemo da radimo. Ostali smo dužni, i najvažniji deo našeg plana je bolnica u Zrenjaninu. Ima MR, malo - malo ne radi, ima angio sala pa svako malo ne radi i zato će doći novi MR aparat i angio sala - rekao je on.
Preporučujemo
BLOKADERKA POSTALA "DEMONSKI" POLIGLOTA, KODNO IME: Crknite svi
10. 10. 2026. u 22:44
Preminuo gradonačelnik Subotice Stevan Bakić u 59. godini
10. 10. 2026. u 21:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)