Politika

VUČIĆ IZ ZRENJANINA NAJAVIO VELIKE PROMENE: Stižu novi MR aparat i angio-sala, kreću radovi na putu i mostu!

В.Н.

11. 10. 2026. u 12:27

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ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" bio je u poseti Zrenjaninu, gde se i obratio okupljenim garađnima.

ВУЧИЋ ИЗ ЗРЕЊАНИНА НАЈАВИО ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ: Стижу нови МР апарат и ангио-сала, крећу радови на путу и мосту!

Foto: Prinstkrin

- Moraćemo dovesti još investitora u Zrenjanin i okolna mesta osim LingLonga. Nekoliko stvari smo ostali dužni... Put pored Orlovata i most na Tamišu i narednim danima krećemo da radimo. Ostali smo dužni, i najvažniji deo našeg plana je bolnica u Zrenjaninu. Ima MR, malo - malo ne radi, ima angio sala pa svako malo ne radi i zato će doći novi MR aparat i angio sala - rekao je on.

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