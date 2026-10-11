VUČIĆ IZ ZRENJANINA NAJAVIO VELIKE PROMENE: Stižu novi MR aparat i angio-sala, kreću radovi na putu i mostu!

ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" bio je u poseti Zrenjaninu, gde se i obratio okupljenim garađnima.

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- Moraćemo dovesti još investitora u Zrenjanin i okolna mesta osim LingLonga. Nekoliko stvari smo ostali dužni... Put pored Orlovata i most na Tamišu i narednim danima krećemo da radimo. Ostali smo dužni, i najvažniji deo našeg plana je bolnica u Zrenjaninu. Ima MR, malo - malo ne radi, ima angio sala pa svako malo ne radi i zato će doći novi MR aparat i angio sala - rekao je on.