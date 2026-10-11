„TROFEJ ĆUPRIJE 2026“ OKUPIO ŠAHOVSKU ELITU: Deca, domaći majstori i strani velemajstori za istom tablom
U SPORTSKOM centru "Ada" u Ćupriji održan je Međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu "Trofej Ćuprije 2026" na kome je učešće uzelo oko 150 takmičara među kojima su i velemajstori iz inostranstva.
Turnir je svečano otvorila predsednica opštine Ćuprija Jelena Đulinac, koja je tom prilikom odigrala i simboličnu partiju sa predsednikom Šahovskog saveza Srbije Andrijom Jorgićem.
U svom obraćanju istakla je da turnir ima i ličnu emotivnu dimenziju, budući da je šah bio velika ljubav njenog brata,ali i da je raduje veliki broj dece koja se bave ovom igrom, podsetivši da šah, kao viteška disciplina, nosi važne životne poruke.
Govoreći o značaju manifestacije, Jorgić je istakao da je Ćuprija ovog dana mesto susreta tradicije, kulture i šaha, naglašavajući da veliki broj učesnika pokazuje da interesovanje za drevnu igru ne jenjava.
Prisutnima se obratio i fide-majstor Dejan Jakovljević, koji je ukazao na vrednost šaha za dečji razvoj, ali i značaj učešća velikog broja velemajstora iz inostranstva.
Organizator turnira je Opština Ćuprija, u saradnji sa Šahovskim savezom Srbije,uz tehničku organizaciju Šahovskog kluba „Radnički“.
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