"JEDINO JE PRAVEDNO DA JE ON OSVOJI" Još nismo saznali kome ide Zlatna lopta za ovu sezonu, a već se izdvojilo par kandidata za sledeću

Izbor za osvajača Zlatne lopte za prošlu sezonu još nije okončan, a već se izdvojilo nekoliko kandidata za osvajača naredne.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ian Walton

Dvojac Bajerna Hari Kejn i Majkl Olise, zvezde Barselone Lamin Jamal i Rafinja, kao i Kilijan Mbape iz Real Madrida, sjajno su započeli sezonu 2026/27. Ali ko je od njih ostavio najjači utisak?

Još čekamo da saznamo ko će osvojiti Zlatnu loptu za 2026. godinu. Kladionice se slažu s nama i smatraju Kejna favoritom uoči ceremonije koja će se održati u Londonu 26. oktobra.

Ipak, igre koje se trenutno prikazuju neće imati nikakav uticaj na izbor ovogodišnjeg laureata. Glasovi su već predati, a odluka doneta.

Učinak na početku sezone 2026/27. uticaće na trku za nagradu 2027. godine, a ovih pet superzvezda već je postavilo visoke standarde.

Ako je suditi prema najnovijim izveštajima, Jamal će možda ove godine morati da se pokloni Kejnu, ali sve ukazuje na to da ide u dobrom smeru da on pokupi ovu vrednu nagradu dogodine - zahvaljujući izuzetnom učinku za Španiju i Barselonu.

- Jedino je pravedno da je on osvoji - rekao je predsednik Barselone Žoan Laporta.

Kejn je nastavio tamo gde je stao u Bajernu, ali posebno impresionira njegova forma u dresu Engleske. Šest golova i dve asistencije na četiri utakmice Lige nacija, uključujući po dva pogotka protiv Hrvatske i Češke, doneli su mu ukupno 18 gol-doprinosa na samo 12 nastupa za klub i reprezentaciju od početka sezone. U proseku postiže gol ili beleži asistenciju na svakih 59 minuta.

Međutim, Olise ne zaostaje za saigračem iz Bajerna. I on je zabeležio 18 gol-doprinosa, ali uz više golova i manje asistencija. Njegovu statistiku popravio je sjajan nastup za Francusku protiv Belgije, kada je za samo 30 minuta po ulasku sa klupe postigao dva gola i zabeležio asistenciju.

Mbape je bio izuzetno konstantan u Real Madridu, postigavši sedam golova na sedam utakmica La lige i dodajući još jedan u Ligi šampiona. Pogodio je i u pobedi Francuske nad Turskom u Ligi nacija, pre nego što je zadobio povredu zbog koje je propustio ostatak reprezentativne pauze.

U međuvremenu, Rafinja, koji se čak nije našao ni na spisku kandidata za Zlatnu loptu 2026, ima najbolju i najupečatljiviju statistiku od svih. Četrnaest golova na osam nastupa za Barselonu, uz još dva za Brazil, doneli su mu ukupno 19 gol-doprinosa na samo deset utakmica.

Brazilac u proseku postiže gol ili beleži asistenciju na svakih 40 minuta. Nažalost, povreda zadobijena tokom reprezentativne pauze prekinula je njegov sjajan niz, a u Barseloni su oprezni i ne žele da požuruju njegov povratak.

Evo uporedne statistike pet glavnih kandidata za Zlatnu loptu 2027.

Hari Kejn

Broj nastupa: 12

Golovi: 12

Asistencije: 6

Gol-doprinosi: 18

Minute po golu: 88

Minute po doprinosu: 59

Majkl Olise

Broj nastupa: 12

Golovi: 13

Asistencije: 5

Gol-doprinosi: 18

Minute po golu: 67

Minute po golu ili asistenciji: 48

Rafinja

Broj nastupa: 10

Golovi: 16

Asistencije: 3

Gol-doprinosi: 19

Minute po golu: 48

Minute po golu ili asistenciji: 40

Lamin Jamal

Broj nastupa: 12

Golovi: 10

Asistencije: 8

Gol-doprinosi: 18

Minute po golu: 95

Minute po golu ili asistenciji: 53

Kilijan Mbape

Broj nastupa: 9

Golovi: 9

Asistencije: 2

Gol-doprinosi: 11

Minute po golu: 87

Minute po golu ili asistenciji: 71

Minute po doprinosu: 59

Majkl Olise

Broj nastupa: 12

Golovi: 13

Asistencije: 5

Gol-doprinosi: 18

Minute po golu: 67

Minute po doprinosu: 48

Rafinja

Broj nastupa: 10

Golovi: 16

Asistencije: 3

Gol-doprinosi: 19

Minute po golu: 48

Minute po doprinosu: 40

Lamin Jamal

Broj nastupa: 12

Golovi: 10

Asistencije: 8

Gol-doprinosi: 18

Minute po golu: 95

Minute po doprinosu: 53

Kilijan Mbape

Broj nastupa: 9

Golovi: 9

Asistencije: 2

Gol-doprinosi: 11

Minute po golu: 87

Minute po doprinosu: 71