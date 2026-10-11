Fudbal

Miljenik Grobara jasan: Đerdan Šaćiri je vrhunska klasa

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 10. 2026. u 11:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Imao je samo reči hvale za albanskog provokatora.

Миљеник Гробара јасан: Ђердан Шаћири је врхунска класа

FOTO: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Švajcarski reprezentativac albanskog porekla Đerdan Šaćiri visoko se kotira kod Slaviše Jokanovića. Njih dvojica sarđivaće u Bazelu, a Srbin je samo u superlativu govorio o njemu. 

-Šaćiri donosi ogromno iskustvo i ima ubedljivo najbolju karijeru od svih u svlačionici. On je jedini igrač koji je kroz cele godine dokazivao vrhunsku klasu. Naš zadatak je da naglasimo njegove vrline, a da nedostatke u igri sakrijemo - rekao je Slaviša Jokanović, nekadašnji igrač Partizana, pred meč protiv Vaduza. 

Pred prvi takmičarski meč na klupi novog kluba Jokanović je nastavio sa pohvalama na račun Šaćirija. On ga je već na predstavljanju u Bazelu pohvalio i označio kao vođu tima. 

Vaduz će u 16.30 ugostiti Bazel u Superligi Švajcarske. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"