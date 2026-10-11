Miljenik Grobara jasan: Đerdan Šaćiri je vrhunska klasa
Imao je samo reči hvale za albanskog provokatora.
Švajcarski reprezentativac albanskog porekla Đerdan Šaćiri visoko se kotira kod Slaviše Jokanovića. Njih dvojica sarđivaće u Bazelu, a Srbin je samo u superlativu govorio o njemu.
-Šaćiri donosi ogromno iskustvo i ima ubedljivo najbolju karijeru od svih u svlačionici. On je jedini igrač koji je kroz cele godine dokazivao vrhunsku klasu. Naš zadatak je da naglasimo njegove vrline, a da nedostatke u igri sakrijemo - rekao je Slaviša Jokanović, nekadašnji igrač Partizana, pred meč protiv Vaduza.
Pred prvi takmičarski meč na klupi novog kluba Jokanović je nastavio sa pohvalama na račun Šaćirija. On ga je već na predstavljanju u Bazelu pohvalio i označio kao vođu tima.
Vaduz će u 16.30 ugostiti Bazel u Superligi Švajcarske.
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