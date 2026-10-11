IZVOJEVAO POBEDE U NEMOGUĆIM SITUACIJAMA: Ratni put Ratka Mladića (1)

ŠTA je Ratka Mladića razlikovalo od drugih oficira iz tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA) i učinilo ga harizmatičnim vojskovođom? Zašto je, dok su se njegove kolege oficiri sklanjale iz ratom zahvaćenih područja u Srbiju taj, tada pukovnik JNA iz garnizona u Štipu, Ohridu i Prištini krenuo u suprotnom smeru, ka ratu?

AP Photo/Radivoje Pavicic

Šta je potonjeg komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) učinilo drugačijim, iako je bio deo "identičnog ideološkog drila", kao, uostalom, i ostali vojni oficiri tadašnje SFRJ? Kako je Mladić, kada je politički i vojni vrh te iste SFRJ izdao svoju zemlju, odlučio da napravi srpsku vojsku i državu.

- Ja političar nisam, nego vojnik. Što se tiče vojne situacije u bivšoj republici BiH, ona je vrlo povoljna za Vojsku Republike Srpske, bila bi daleko povoljnija da smo na vreme mislili šta nas može snaći. Grešku naših pradedova i očeva ne smemo ponoviti. I oni su izlazili kao pobednici da bi potom državu stvarali drugima. Došlo je vreme da Srbi svojoj deci napokon stvore državu, da to bude srpska država - poručio je u maju 1992. general Ratko Mladić, komandant tek formirane VRS.

Situacija na terenu je bila očajna. JNA, koju su Srbi smatrali zaštitnicom Jugoslavije i njih samih, povukla se u Srbiju i Crnu Goru sa većinom oficira. Hrvatske i muslimanske oružane snage i njihove paravojne formacije bile su dobro organizovane, naoružane i sa jasnim nacionalnim i verskim ciljevima. General Manojlo Milovanović, koji će postati načelnik Glavnog štaba VRS, opisao je stanje na budućem komandnom mestu Vojske Republike Srpske:

- U Crnoj Rijeci je postojao poligon JNA za obuku vojnih škola i specijalnih jedinica u logorovanju, ali i ratno komandno mesto Oružanih snaga SFRJ. Sada je posednuto ostacima Komande 2. vojne oblasti, posle njenog katastrofalnog izvlačenja iz Sarajeva, 3. maja. Prizor u barakama je užasan. Vojnički kreveti u svakoj prostoriji su montirani na tri sprata. Po njima i oko njih ležali su, sedeli, pušili i zabrinuto ćutali podoficiri i oficiri... Svi jedva čekaju da ih neko uputi u SRJ. Gledajući te očajne ljude, shvatio sam kakva tragedija je zadesila njih, JNA i narode u BiH.

Preokret je nastupio 12. maja u Skupštini Srpske Republike BiH: proglašeno je formiranje Vojske RS.

- S ove tačke, po mom dubokom ubeđenju, vode dva puta u budućnost. Prvi put, kojim ja želim da idem i predlažem da krene naš narod je put osmišljenog i organizovanog i upornog, teškog i krvavog rada. To je put ličnog opstanka. Na njemu će biti i žrtava... Ako se borimo, preživeće neko. Drugi put je stihija, pasivnost, neorganizovanost, mudrovanje i pametovanje - put neborbe. To je put našeg nestanka. Put izdaje i nečasti - rekao je tada general Mladić.

Na ratnom putu od Knina do Kupresa general Mladić je odmah pokazao da zna da se prilagodi situaciji i da izvojuje pobede u nemogućim situacijama. Hronični nedostatak žive sile kompenzovao je koncentracijom artiljerijske vatrene moći na glavnim pravcima udara i angažovanjem manjih visokomobilnih taktičkih grupa.

Šira javnost nije znala ko je pukovnik Mladić kada je on 1991. prekomandovan - iz Prištinskog korpusa na mesto komandanta 9. korpusa Pete vojne oblasti JNA (Kninskog korpusa). U to vreme JNA je bila jedina regularna oružana sila u SFRJ, ali je u Hrvatskoj praktično "igrala ulogu plavih šlemova" između hrvatskih paravojski i srpskog naroda i njegove teritorijalne odbrane. Zbor narodne garde, tzv. Zenge i ustaške grupe blokirale su ključne saobraćajnice kod utvrđenog sela Kijeva, Masleničkog mosta, a držali su u opsadi i kasarne u Zadru.

U avgustu 1991. odlučni pukovnik Mladić prvi put se pojavio na televiziji - u vestima, kada je pred mnogobrojnim novinarima sam razminirao eksplozivnu hrvatsku barikadu. O tome je svedočio i major kanadske vojske Pet B. Stogren, bivši pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Mladića je opisao kao jednog od najinteligentnijih oficira tadašnje JNA, briljantnog stratega i jednog od najuspešnijih operativnih komandanata u sadašnjem vremenu:

- General Mladić je agresivan i hrabar čovek. Jedan događaj u Srpskoj Krajini ocrtava njegovu ličnu hrabrost. U avgustu 1991. Mladićeve snage na putu prema Vrlici našle su se u situaciji kada je jedan kamion s visokoosetljivim eksplozivom upao u klopku. Detonator je zbunio i Mladićeve stručnjake. General Mladić se lično umešao i presekao žice do detonatora.

Energični Mladić je motivisao saradnike i pokazao snagu Kninskog korpusa. Razbio je blokadu kod Kijeva, oterao hrvatsku paravojsku sa Masleničkog mosta i oslobodio vojnike iz Zadra, koji su izašli sa kompletnom opremom, naoružanjem i municijom.

- Mi smo u to vreme bili jaka i ozbiljna snaga JNA. Mogli smo da ostvarimo onu ideju o razoružanju paravojnih formacija Hrvatske. Zašto to nije urađeno, nije mi jasno. Meni je tada objašnjeno da to nije moguće zbog loše situacije na drugim prostorima. Ali mislim da je to moglo da se uradi. Umesto što su nam prikazivali filmove o Špegeljevom uvozu oružja, trebalo im je na vreme smrsiti konce, pa bi onda mnogi životi bili zaštićeni - govorio je Mladić.

Kada su zemlje Evropske zajednice, pod pritiskom Nemačke i Vatikana, priznale nezavisnu Hrvatsku, stiglo je naređenje da se 9. korupus premesti u Bosnu i Hercegovinu, na prostor gde nije bilo nikave infrastrukture za boravak vojnika. Mladić je bezuspešno protestovao kod generala Milutina Kukanjca, tada komandanta 2. Armijske oblasti sa sedištem u Sarajevu, koga su mnogi smatrali "nesposobnim partijskim aparatčikom". Uzaludno su se Kukanjcu žalili i Srbi iz Bosanske Krajine i Zapadne Hercegovine, gde je od marta 1992. lokalnim hrvatskim paravojnim snagama stizala pomoć u oružju i ljudstvu iz Hrvatske. Delegacije Srba iz Kupresa tražile su od Kukanjca pojačanje snaga JNA, ali on je to odbijao.

Mladić je 30. marta te 1992. primio delegaciju Srba iz Livna, koja ga je obavestila o mobilizaciji koja se sprovodi u mestima sa hrvatskim i muslimanskim stanovništvom i o prekidu saobraćajnih veza prema Glamoču.

Hrvatske snage su zauzele oblast Kupresa 3. aprila, teško porazivši deo jedinica JNA i Teritorijalne odbrane. Kukanjac ni tada nije reagovao. Mladić, iako je Kninski korpus bio daleko, naredio je pukovniku Slavku Lisici, koji će u u nadolazećim ratnim godinama komandovati Drugom oklopnom brigadom VRS, da odmah uputi kolonu ka Kupresu. Ona je napad izvršila iz pokreta i zatečene hrvatske snage u samom gradu su se predale. Tada su prvi put snimljeni masakrirani srpski civili koje su na zverski način pobili Hrvati, naslednici ustaških hordi. Mladićev korpus je nastavio ofanzivu i u narednim danima zauzeo Kupreška vrata, deblokirao komunikaciju Bugojno-Kupres, a 10. aprila je razbio dve brigade ZNG. Nezadrživo je napredovao nanoseći velike ljudske i materijalne gubitke hrvatskim snagama. Na sastanku 1. maja 1992. godine u Žitniću dogovoren je "trajan prekid vatre na području pet opština". Mladić je izvojevao prvu veliku pobedu na prostoru BiH, pre nego što je rat zvanično i počeo.

Strateško predviđanje NA sastanku s komandantom mirovnih snaga UN, generalom Satišom Nambijarom, 17. marta 1992. Mladić je izneo savršeno tačno predviđanje: - Hrvatska želi da iskoristi prisustvo snaga Unprofora u zaštićenim zonama i da ratom u BiH prenese težište rata sa svoje teritorije, odseče teritoriju RSK od ostatka zemlje i pripremi za konačan obračun sa srpskim narodom u RSK.

Odluka Evropske zajednice da, posle pritiska Nemačke, prizna nezavisnost BiH 6. aprila 1992. srušila je sve mostove koji bi vodili ka miru. Alija Izetbegović, do tada predsednik Predsedništva Republike BiH je naredio već dobro ustrojenim muslimanskim paravojnim snagama da krenu u opšti napad na kasarne JNA. Kriminalci, preobučeni u uniforme su ubijali vojnike na ulicama, a iz Komande 2. vojne oblasti oko 230 vojnih lica prešlo je u štab muslimanske Armije BiH. General Kukanjac i tada je pokazao neznanje i nesposobnost. Mladić je u jednom danu postavljen za njegovog pomoćnika, a već sledećeg je imenovan za novog komandanta Druge vojne oblasti... Ispostaviće se - kasno.

Predsedništvo, tada uveliko "virtuelne SFRJ" donelo je naredbu o povlačenju snaga JNA sa područja BiH, u trenutku kada su hrvatske i muslimanske paravojske imale apsolutnu inicijativu. Srbi su imali samo političko rukovodstvo, ali ne i oružane snage koje bi ih branile. Rat je trajao već dva meseca kada je Mladić, promovisan u generala, pozvan da "vadi kestenje iz vatre" i formira prvu srpsku vojsku posle 1918. godine.

Stanje na frontu je bilo veoma loše, naročito u Posavini, gde su se hrvatske i muslimanske snage uklinile između srpskih teritorija i presekle fizičku vezu Bosanske Krajine i Republike Srpske Krajine sa istočnom Bosnom i Srbijom.

- Ovakvo stanje je bilo pospešeno povlačenjem značajnog dela ljudstva JNA u okvire nove države SR Jugoslavije, koje je dovelo do kolapsa određenih jedinica i linija odbrane na ovom prostoru. Ta okolnost se posebno osetila posle pada Modriče u ruke hrvatskih snaga 31. maja 1992, čime je presečen jedini preostali putni pravac: Prnjavor-Stanari-Rudanka-Modriča-Šamac. Uz to, odlukom Saveta bezbednosti UN istog dana je zabranjen svaki civilni saobraćaj sa aerodroma u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj Krajini. Prekidom ove veze, zapadni deo Srpske Republike BiH došao je u opasnost prestanka snabdevanja osnovnim potrepštinama koje su stizale iz Srbije.

Glavni štab VRS, na čelu sa generalima Ratkom Mladićem i Manojlom Milovanovićem kao prioritet definiše spajanje teritorije Republike Srpske, pravi plan i izdaje naređenje za operaciju proboja "Koridor 92", bitku za "Put života".

Sutra: Zaokruživanje države u munjevitom ratu