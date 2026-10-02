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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

02. 10. 2026. u 07:35

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Dok čekamo pobedu Đokovića za prolaz na jučerašnjem tiketu, dajemo vam još novih predloga za danas.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Tenis

9.00 D. Medvedev - P. Kareno Busta 1&+20.5 gemova (2.25)

10.30 A. Fis - F. Tijafo 1 (1.37)
13.00 H. Hurkač - A. Gea 1 (1.65)

Ukupna kvota: 5.09

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