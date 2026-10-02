TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
Dok čekamo pobedu Đokovića za prolaz na jučerašnjem tiketu, dajemo vam još novih predloga za danas.
Tenis
9.00 D. Medvedev - P. Kareno Busta 1&+20.5 gemova (2.25)
13.00 H. Hurkač - A. Gea 1 (1.65)
Ukupna kvota: 5.09
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