RUSIJA POKAZALA SVETU SVOJU MOĆ! Putin pratio vežbe "Centar-2026": Vojska grmi, laseri i rakete PRŽE sve pred sobom!
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin posetio je poligon „Čebarkuljski“ u Čeljabinskoj oblasti gde je pratio vežbe „Centar-2026“. Kako je rekao, glavni cilj vežbi „Centar 2026” i „Interakcija 2026” je uvežbavanje veština za odbijanje spoljne pretnje.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je naglasio da su vežbe planske i da nemaju veze sa aktuelnim izazovima na ruskim granicama.
Predstavnici 41 zemlje učestvuju u strateškoj komandno-štabnoj vežbi „Centar-2026”, a kontingente je poslalo šest država - Belorusija, Kina, Kirgizija, Pakistan, Mongolija, Tadžikistan.
Više od 47.000 vojnika i 77 brodova i pomoćnih plovila, 90 letelica angažovano je na manevrima.
Uvežbavaju se scenariji za odbijanje agresije u centralnoazijskom pravcu.
Bataljon operativno-taktičkih raketa „Iskander-M” i bataljon raketnih sistema „Tornado-S” izveli su koordinisani raketni udar po identifikovanim neprijateljskim ciljevima na poligonu za obuku.
Najsavremeniji laserski sistem „Zarja” primenjen je tokom vežbi, a uništeni su ciljevi na udaljenosti do šest kilometara.
Avioni Tu-22M3 izveli su masovan udar po ključnim ciljevima zamišljenog neprijatelja.
sputnikportal.rs
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