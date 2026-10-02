RUSIJA POKAZALA SVETU SVOJU MOĆ! Putin pratio vežbe "Centar-2026": Vojska grmi, laseri i rakete PRŽE sve pred sobom!

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin posetio je poligon „Čebarkuljski“ u Čeljabinskoj oblasti gde je pratio vežbe „Centar-2026“. Kako je rekao, glavni cilj vežbi „Centar 2026” i „Interakcija 2026” je uvežbavanje veština za odbijanje spoljne pretnje.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je naglasio da su vežbe planske i da nemaju veze sa aktuelnim izazovima na ruskim granicama.

Predstavnici 41 zemlje učestvuju u strateškoj komandno-štabnoj vežbi „Centar-2026”, a kontingente je poslalo šest država - Belorusija, Kina, Kirgizija, Pakistan, Mongolija, Tadžikistan.

Više od 47.000 vojnika i 77 brodova i pomoćnih plovila, 90 letelica angažovano je na manevrima.

Uvežbavaju se scenariji za odbijanje agresije u centralnoazijskom pravcu.

Bataljon operativno-taktičkih raketa „Iskander-M” i bataljon raketnih sistema „Tornado-S” izveli su koordinisani raketni udar po identifikovanim neprijateljskim ciljevima na poligonu za obuku.

Najsavremeniji laserski sistem „Zarja” primenjen je tokom vežbi, a uništeni su ciljevi na udaljenosti do šest kilometara.

Avioni Tu-22M3 izveli su masovan udar po ključnim ciljevima zamišljenog neprijatelja.

sputnikportal.rs

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