VUČIĆ IZ VRANJA: Blokaderi nude totalitarizam, glas za njih je glas protiv Srbije

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraća se na mitingu u Vranju.

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Kaže da blokaderi nude totalitarizam i da je glas za njih glas protiv Srbije.

- Ovo sam vam rekao u presudnom trenutku za Srbiju. Vi 25. birate kojim će putem Srbija da ide: putem ekonomskog razvoja, ili da se vrati u prošlost lopovluka, otimačine i razaranja naše zemlje. Pogledajte UAE, 5 puta manje nafte imaju nego neke severnoafričke zemlje, a 10 puta su bogatiji. Uvek zavisi od vašeg izbora, od rukovodstva. Njima je program "tući ćemo žene", onda se pitate kome biste ostavili decu, kuću i državu na brigu. Ima dovoljno vremena, narod treba da zna, svako ko glasa za blokadere, glasa protiv Srbije budućnosti. Meni nije do trgovine, meni je do Srbije. Nimalo ih se ne plašim. Danas nisam ni predsednik, nemam funkciju, ali imam obraz, imam čast, imam glas i boriću se protiv svih njih koji bi da unište Srbiju. Sutra u arenu dolazi vas da podrži slovački premijer Robert Fico, veliki prijatelj Srbije, nikad Kosovo nije priznao, jedini vodi balansiranu politiku. Njima može da dođe samo Kurti, Šider i ostali koji podržavaju Kurtija. Dve godine su nam blokirali fabrike, puteve, škole, uništavali priliku da naša deca uče. Za to vreme mi smo radili i trudili se da imate veće penzije i plate. Neko je morao da radi dok oni nisu radili ništa. I mi hoćemo da nastavimo da radimo još jače. Za nas je to od presudnog značaja. Teško vreme je pred nama. Gotovo smo na ivici sukoba u Evropi. A ne politika "to ćemo posle izbora", pa da kažu posle "e to odlučuju plenumi - naveo je on.