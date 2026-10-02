Hrabri sokolovi za petu bez poraza u nizu: Letonija bezopasna u napadu

Crna Gora ima savršen start u Ligi nacija i želi da ga nastavi na gostovanju Letoniji, koja je u prva dva kola osvojila samo bod.

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Izabranici Mirka Vučinića slavili su protiv Jermenije sa 3:2, a sada imaju priliku da naprave još jedan korak ka vrhu grupe.

Letonija je u ponedeljak odigrala 0:0 sa Kiprom, ali nije uspela da uputi nijedan udarac u okvir gola. Domaćin je u tom meču imao velikih problema u završnoj trećini terena, a nije postigao gol ni u prethodna dva susreta.

Letonija je u veoma lošoj formi, sa samo dve pobede u poslednjih 15 utakmica, uz pet remija i čak osam poraza. Ni domaći teren nije donosio mnogo uspeha, pošto je izgubila pet od poslednjih deset mečeva pred svojim navijačima.

Posebno zabrinjava podatak da je Letonija na polovini tih deset domaćih utakmica ostala bez postignutog gola. Uz to, u poslednjih devet mečeva nijednom nije postigla dva ili više golova.

Crna Gora, s druge strane, ulazi u meč sa četiri utakmice bez poraza. U tom periodu upisala je tri pobede, a u poslednja četiri susreta postigla je čak osam golova. Ipak, odbrana nije uvek bila na istom nivou, pošto je sačuvala mrežu samo jednom u tom nizu.

Posebno ohrabruje igra na gostovanjima. „Sokolovi“ su neporaženi u poslednja četiri meča van svoje zemlje, uz tri pobede. To je veliki preokret u odnosu na prethodni period, kada su izgubili čak devet uzastopnih gostovanja.

Crna Gora je do sada četiri puta igrala protiv Letonije i nijednom nije poražena. Upisala je dve pobede, a sada joj se otvara prilika da nastavi dobar međusobni skor i zadrži maksimalan učinak u grupi.

Mirko Vučinić će ponovo imati na raspolaganju Milutina Osmajića i Nikolu Krstovića, koji su počeli i prethodni meč. Stefan Lončar mogao bi da zabeleži 30. nastup za reprezentaciju, dok se u centralnom delu odbrane očekuju Andrej Đurić i Stefan Savić.

Letonija će se pre svega osloniti na odbranu, jer njena najveća slabost u dosadašnjem delu takmičenja leži u napadu. Uz formu Crne Gore i njen učinak na gostovanjima, sve ukazuje na to da domaćina očekuje veoma težak zadatak.

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