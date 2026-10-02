Politika

"NEMA DEMOKRATIJE? NE DOZVOLJAVATE DRUGAČIJE MIŠLJENJE" Vučić: Jedan krvnički udara pesnicom u glavu žena koja mu ništa nije učinila

В.Н.

02. 10. 2026. u 18:30

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić se zahvalio narodu koji se suprostavio teroru koji su nam nametali na svakom mestu

НЕМА ДЕМОКРАТИЈЕ? НЕ ДОЗВОЉАВАТЕ ДРУГАЧИЈЕ МИШЉЕЊЕ Вучић: Један крвнички удара песницом у главу жена која му ништа није учинила

Foto: Printscreen

- Sve vreme su nam govorili da nema demokratije u Srbiji. Nema demokratije? Ne dozvoljavate drugačije mišljenje, a oni bi svakog ko drugačije misle jajima ili pesnicom u glavu žene. Mogli ste da vidite preksinoć u Novom Sadu kako jedan od njih krvnički udara pesnicom u glavu žena koja mu ništa nije učinila - kaže on.

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