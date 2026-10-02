"POLITIKA NIJE TRGOVINA" Vučić brutalno odgovorio Tončevu: Malo je bilo što vas držim 12 godina na vlasti
ALEKSANDAR VUČIĆ, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", podseća i da iz SPS Tončeva i iz Ljajićeve stranke kažu da neće da govore o tome sa kim će u koaliciju, da će o tome posle izbora.
- Ja da vas molim neću! Slobodno idite sa njima jer ste vi meni sada, u ovim danima pokazali da nikakvu ideju i ideologiju nemate, program i plan nemate, trgovci ste... Čekate kraj izbora, da onda vidite. Malo je bilo što vas držim 12 godina na vlasti i kad ste mi trebali i kad niste, a sad biste da trgujete? Politika nije trgovina, već časna rabota za poštene ljude koji imaju program i ljubav prema otadžbini. Tončev, trgovinu okači mačku o rep, završena je - naveo je Vučić i dodao:
- Nećeš, majčin sine, ne moraš da me zoveš da si još toliki
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