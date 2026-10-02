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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

Немања Пејчић

02. 10. 2026. u 10:53

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, rukometa i košarke.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег кладионичарског коктела

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

15.15 Al Ain - Ajman 1 (1.34)

18.15 Elverum - Runar 1 (1.42)

19.45 Fenerbahče - Dubai 1 (1.45)

Kvota: 2.76

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