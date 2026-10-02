JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, rukometa i košarke.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
15.15 Al Ain - Ajman 1 (1.34)
18.15 Elverum - Runar 1 (1.42)
19.45 Fenerbahče - Dubai 1 (1.45)
Kvota: 2.76
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