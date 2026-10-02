Borba za prvo mesto u grupi i poslednji blesak bosanskog dijamanta
Bosna i Hercegovina dočekuje Švedsku kao drugoplasirana u Grupi B4, sa četiri osvojena boda posle prva dva kola.
Gosti su startovali maksimalnim učinkom i trenutno su na vrhu tabele posle pobeda nad Rumunijom i Poljskom.
Ekipa Sergeja Barbareza je posle eliminacije od Sjedinjenih Država na Mundijalu dobro reagovala. U Ligi nacija odigrala je 0:0 u Poljskoj, a potom je u gostima savladala Rumuniju sa 4:2.
Bosna i Hercegovina je u poslednjih 14 utakmica pretrpela samo dva poraza, što predstavlja dobru osnovu pred nastavak takmičenja. Posebno značajan podatak je da će tri od preostala četiri meča u grupi igrati na domaćem terenu.
Švedska je, međutim, u odličnoj formi u Ligi nacija. Posle pobede od 2:1 nad Rumunijom, savladala je i Poljsku sa 3:1. Ekipa Grejema Potera postigla je gol u 11 od njegovih 12 utakmica na klupi, a jedini meč u kojem nije zatresla mrežu bio je poraz od Francuske sa 3:0 na Mundijalu.
Viktor Đekereš je posebno raspoložen. Napadač Švedske postigao je gol u oba dosadašnja meča Lige nacija, dok je u Rumuniji i Poljskoj ukupno viđeno devet golova.
Barbarez bi mogao da zadrži istu postavu koja je ubedljivo savladala Rumuniju. Haris Tabaković postigao je svoj peti reprezentativni gol u 13 nastupa, dok je Esmir Bajraktrević u tom meču zabeležio dve asistencije.
Poter takođe ima razloga da veruje postavi koja je savladala Poljsku. Aleksander Bernhardson i Sebastijan Nanasi konkurišu za mesta na bokovima, dok su Emil Holm i Aleksander Isak otpali zbog povreda.
Poslednji međusobni susreti ove dve reprezentacije odigrani su još 2010. godine, kada je Švedska u prijateljskom meču slavila sa 4:2. Sada obe ekipe ulaze u duel sa razlogom za optimizam, ali Šveđani dolaze sa maksimalnim učinkom i veoma raspoloženim napadom.
Mnogo toga ukazuje da vredi igrati na pobedu gostiju, ali Bosanci će učiniti sve da izbegnu poraz na oproštaju najboljeg igrača u istoriji ove reprezentacije Edina Džeka.
NAŠ TIP: GG
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