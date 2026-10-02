Haos u Portugalu zbog Ronalda! Navijači na ulicama, Žezus glavna meta (VIDEO)

Nije mirno dočekana portugalska reprezentacija po povratku u zemlju.

Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Umesto da u Portu budu ispraćeni aplauzima posle ubedljive pobede nad Danskom (4:2), reprezentativci su na aerodromu zatekli nezadovoljne navijače, a najveću pažnju privukle su reakcije na račun Kristijana Ronalda i Žorža Žezusa.

Prema informacijama „A Bole“, grupa navijača uputila je uvrede selektoru Portugala. Situacija je u jednom trenutku postala dovoljno ozbiljna da je intervenisala policija, koja je sprečila da verbalni sukob preraste u fizički obračun.

Ni Ronaldo nije prošao bez kritika.

Pojedini navijači su ga izviždali zbog odluke da napusti reprezentativni kamp u Kopenhagenu i privatnim avionom otputuje za Madrid. Njegov potez deo javnosti smatra neopravdanim i nedopustivim kada je u pitanju nacionalni tim.

A seleção de Portugal foi recebida na cidade do Porto com um torcedor que proferia insultos ao treinador Jorge Jesus. O protesto foi causado pela saída de Cristiano Ronaldo do elenco português. E aí, o que achou?#Portugal #JorgeJesus #CR7 #CristianoRonaldo #futebol



📸: Jornal… pic.twitter.com/6rso7g1tpS — ge (@geglobo) October 2, 2026

Do Kristijanovog odlaska došlo je nakon Žezusove konferencije za medije. Ronaldo, koji je inače kapiten reprezentacije, smatrao je da selektor nije ispunio obećanje koje mu je prethodno dao, pa je odlučio da napusti ekipu.

Taj događaj dodatno je otvorio pitanje odnosa između portugalske javnosti, najveće fudbalske zvezde zemlje i novog selektorovog pristupa. Stavovi su podeljeni: jedni podržavaju Žezusa zbog toga što insistira na autoritetu selektora i interesima ekipe, dok drugi smatraju da je Ronaldo tretiran na način koji nije zaslužio.

A polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus continua a dar que falar. Vários cartazes de apoio a CR7 e críticas ao selecionador nacional foram instalados em algumas zonas de Lisboa e Oeiras. Pouco tempo depois, começaram a ser retirados.



Saiba mais em:… pic.twitter.com/q5OrtdSbab — SIC Notícias (@SICNoticias) October 2, 2026

Portugal se sada okreće narednom meču. U nedelju ga na stadionu "Dragao" očekuje duel Lige nacija protiv Norveške, zakazan za 4. oktobar, u atmosferi koja je već daleko od one kakva je pratila ekipu nakon pobede nad Danskom.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona