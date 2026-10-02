Fudbal

Haos u Portugalu zbog Ronalda! Navijači na ulicama, Žezus glavna meta (VIDEO)

У. Ћ.

02. 10. 2026. u 17:51

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Nije mirno dočekana portugalska reprezentacija po povratku u zemlju.

Хаос у Португалу због Роналда! Навијачи на улицама, Жезус главна мета (ВИДЕО)

Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Umesto da u Portu budu ispraćeni aplauzima posle ubedljive pobede nad Danskom (4:2), reprezentativci su na aerodromu zatekli nezadovoljne navijače, a najveću pažnju privukle su reakcije na račun Kristijana Ronalda i Žorža Žezusa.

Prema informacijama „A Bole“, grupa navijača uputila je uvrede selektoru Portugala. Situacija je u jednom trenutku postala dovoljno ozbiljna da je intervenisala policija, koja je sprečila da verbalni sukob preraste u fizički obračun.

Ni Ronaldo nije prošao bez kritika.

Pojedini navijači su ga izviždali zbog odluke da napusti reprezentativni kamp u Kopenhagenu i privatnim avionom otputuje za Madrid. Njegov potez deo javnosti smatra neopravdanim i nedopustivim kada je u pitanju nacionalni tim.

Do Kristijanovog odlaska došlo je nakon Žezusove konferencije za medije. Ronaldo, koji je inače kapiten reprezentacije, smatrao je da selektor nije ispunio obećanje koje mu je prethodno dao, pa je odlučio da napusti ekipu.

Taj događaj dodatno je otvorio pitanje odnosa između portugalske javnosti, najveće fudbalske zvezde zemlje i novog selektorovog pristupa. Stavovi su podeljeni: jedni podržavaju Žezusa zbog toga što insistira na autoritetu selektora i interesima ekipe, dok drugi smatraju da je Ronaldo tretiran na način koji nije zaslužio.

Portugal se sada okreće narednom meču. U nedelju ga na stadionu "Dragao" očekuje duel Lige nacija protiv Norveške, zakazan za 4. oktobar, u atmosferi koja je već daleko od one kakva je pratila ekipu nakon pobede nad Danskom.

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