Fudbal

Barselona dobila važne vesti: Evo kakvo je stanje sa povredom Rafinje

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

02. 10. 2026. u 18:28

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BARSELONA je saznala važnu informaciju.

Барселона добила важне вести: Ево какво је стање са повредом Рафиње

Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Strepeli su Katalonci od trenutka kad je Rafinja morao da napusti reprezentaciju Brazila zbog povrede. 

Ipak, svi koji navijaju za klub sa "Nou Kampa" mogu da odahnu pošto su lekarski pregledi koji je sjajni napadač obavio ovog petka pokazali da je on dobro, objavio je španski novinar Alfredo Martinez.

Nakon što je tokom utakmice Brazila i Australije izašao na poluvremenu činilo se da bi mogao da odsustvuje sa teren, ali to neće biti slučaj. Čak bi mogao i da zaigra za vikend protiv Hetafea, ukoliko to odluči trener Hansi Flik.

Rafinja nema nikakvu povredu posle jutrošnjih lekarskih pregleda. Dobro je i, ako Flik bude želeo, mogao bi da igra protiv Hetafea. Dobre vesti - rekao je Martinez.

Rafinja je ove sezone uz Lamina Jamala najbolji igrač Barselone. Do sad je u ovoj sezoni odigrao osam utakmica i ostvario učinak od 14 golova i tri asistencije.

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