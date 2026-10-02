Gore od ovog ne može: Orlovi dotakli samo dno, izjednačili se sa "velesilama" Granadom i Makauom!

Srpski reprezentativci ne znaju za pobedu u Ligi nacija.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbalska reprezentacija Srbije očajno je počela takmičenje u A Ligi nacija, pošto su "orlovi" pretrpeli i treći uzastopni poraz.

Posle Grčke i Holandije, četa Veljka Paunovića izgubila je i od Nemačke (0:2), poesle čega je "zakucana" na začelje tabele Grupe 2.

Bio je to peti uzastopni poraz za srpski nacionalni tim u poslednja četiri meseca (od maja do oktobra, ne računajući jun i jul), otkako je ekipu preuzeo Veljko Paunović.

Po tom parametru, Srbija je upala u "elitno društvo", sa reprezentacijama kao što su moćna Grenada, Maldivi, Kineski Tajpei, Makau, Brunej i Bahami, koji su takođe vezali pet neuspeha!

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Crna serija je krenula od prijateljskih mečeva pred Mundijal od Meksika 1:5 i Zelenortskih Ostrva (0:3), najprijatnijeg iznenađenja potonjeg Svetskog prvenstva. Nastavljena je u prethodna tri duela sa Grčkom i Holandijom (po 1:2) i Nemačkom (0:2).

Koliko "orlovi" lete nisko, pokazuje i situacija na novoj FIFA rang listi. Izabranici Veljka Paunovića pali su sa 40. na 43. mesto.

Selekciju Srbije pretekli su DR Kongo, Trinidad i Tobago, "heleni" i Škotska, dok isto mogu da učine Slovačka, Kamerun, Mali, Panama... Strmoglav pad Paunovićevog tima preti da se nastavi od ponedeljka, kada mogu da skliznu još niže na FIFA rang listi.

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